Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En tredje person er nu mistænkt og anholdt i Brasilien.

Den britiske journalist Dom Philips blev myrdet i Amazonas regnskov, og nu er en tredje person mistænkt i sagen.

Personen blev anholdt lørdag. Det skriver Reuters.

»Den tilbageholdte vil blive afhørt og efterfølgende varetægtsfængslet,« har politiet udtalt.

Dom Philips var sammen med en kollega i Amazona for at researche til en ny bog.

De skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag 5. juni. De dukkede aldrig op til mødet og har siden da været forsvundet.

Dom Phillips og kollegaen havde angiveligt modtaget trusler inden deres tur.

Politiet har indtil videre anholdt en fisker og hans bror, som er blev varetægtsfængslet tidligere på ugen. Nu er en tredje person også anholdt.

Efterforskningen er fokuseret på personer, der har været involveret i ulovligt fiskeri og krybskytteri i området.