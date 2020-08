Richard Bransons Virgin Galactic har planerne parat til at skabe et eksklusivt fly – et såkaldt supersonisk fly – der kan flyve af sted med tre gange lydens hastighed.

Men det bliver ikke en billig fornøjelse, for flyet får kun plads til mellem ni og 19 passagerer. Det skriver Sky News.

Med en tophastighed på 3.700 km/timen går det tjept.

Turen fra London til New York kan således klares på bare to timer, mens det tager fem timer at tilbagelægge turen fra den engelske hovedstad til australske Sydney.

Udsigten fra SpaceshipTwo under en testflyvning over Mojaveørkenen i Californien, USA den 13. decembe 2018. Foto: HANDOUT

Motoren skal efter planen laves af Rolls-Royce, men det er endnu kun på tegnebrættet.

Deltavingeflyet skal flyve i 18.300 meters højde, og det er meget højere end nutidens fly.

Projektet med det supersoniske fly er et andet projekt end det, der nærmer sig sit højdepunkt for Virgin, nemlig projektet, som skal sende folk op i vægtløs tilstand.

Det nærmer sig færdiggørelsen, og der er allerede fløjet en række testflyvninger med fartøjet Spaceship Two, blandt andet over USA's Mojaveørken.

Virgin Galactics fly WhiteKnightTwo med 'rumfærgen' SpaceshipTwo takes er startet fra Mojaveørkenen i Californien. Foto: GENE BLEVINS

At flyve med supersoniske fly stoppede, da Concorde-flyet holdt op med at flyve i 2003.

Foruden samarbejdet med Rolls-Royce har Virgin Galactic også arbejdet sammen med Nasa om konceptet.

Firmaet fortæller, at flyet vil benytte allerede eksisterende kommercielle langdistanceruter, og de vil starte og lande på normal vis i de eksisterende lufthavne.

Nu skal de så i gang med at finde ud af, hvilke materialer de skal benytte, og hvordan man holder jetmotoren afkølet under supersoniske flyture.