Italiens nye vicepremierminister, Matteo Salvini, var søndag taget til Sicilien for at adressere migrantkrise.

Pozallo. Italiens nye indenrigsminister, Matteo Salvini, vil ikke have, at støvlelandet udvikler sig til hele Europas flygtningelejr.

Det sagde han søndag, da han var på besøg i en migrantlejr på Sicilien.

Salvini, der også er vicepremierminister i Italiens nye og stærkt højreorienterede koalitionsregering, brugte besøget på øen til at lufte den indvandringspolitik, der var med til føre den nye regering til magten.

- Italien og Sicilien kan ikke være Europas flygtningelejr, siger Matteo Salvini til en gruppe fremmødte tilhængere.

- Intet kan fjerne min vished om, at illegal indvandring er en forretning, og at se folk tjene penge på børn, der mister livet, gør mig rasende, tilføjer ministeren.

Kommentarerne faldt på samme dag, hvor flere end 50 migranter druknede i Middelhavet.

Foreløbig er 48 lig blevet fundet ud for Tunesiens kyst, heriblandt syv syriske børn.

Den sicilianske by Pozallo er blevet et centrum i flygtningekrisen. Her ankommer tusindvis af mennesker hvert år, som flygter fra krig, forfølgelse og sult i Nordafrika og Mellemøsten.

En gruppe tilhængere var søndag mødt op ved porten til byens flygtningecenter, hvor Matteo Salvini skulle holde sin tale.

Det førte til flere sammenstød mellem Salvinis modstandere og tilhængere.

