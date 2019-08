USA’s præsident Donald Trump har ikke haft mange rolige øjeblikke i medierne, siden han tog over for Barack Obama for ca. to et halvt år siden.

Og skal man tro de seneste meningsmålinger fra Quinnipiac University poll, skal han ikke satse på at få forlænget sin præsidentperiode.

Det skriver Washington Post.

I meningsmålingen stilles den republikanske præsident Donald Trump op imod alle fem demokratiske kandidater, og udfaldet har alle ét facit. Trump taber, endda stort.

I meningsmålingen er folk blevet spurgt om, hvem de helst ville stemme på.

Her lider Donald Trump sit største nederlag til den demokratiske spydspids Joe Biden, som 54 procent af vælgerne i meningsmålingen støtter, mens 38 peger på Trump i den duel.

Herefter lyder Trumps nederlag i valgduellerne mod de resterende fire demokratiske kandidater på 53 procent mod 39 procent i Bernie Sanders favør, 52 procent mod 40 procent i Elizabeth Warrens favør, 51 mod 40 procent i Kamala D. Harris’ favør og til sidst 49 mod 40 procent i Pete Buttigiegs favør.

Trumps største problem i meningsmålingen er dog, at hans handelskrig med Kina ser ud til at smitte negativt af på vælgerne, i forhold til spørgsmålet om den amerikanske økonomi er i sikre hænder.

For første gang siden juni 2016 mener flertallet af amerikanerne, at landets økonomi er mere nedadgående (37 procent) end opadgående (31 procent).

Hertil skal det dog nævnes, at meningsmålingen viser, at seks ud af 10 stadigvæk vurderer den amerikanske økonomi som værende ‘fremragende’.

Hvis kurven på den økonomiske vækst vender, vil det være et stort problem for Donald Trump, der længe har nydt godt af økonomisk vækst under sin præsidentperiode.

Det positive for Donald Trump i meningsmålingen er, at de er behæftet med en vis usikkerhed, ligesom der stadigvæk er god tid for den amerikanske præsident til at få vælgerne over på sit hold igen.