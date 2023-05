Det er lige op over med den ukrainske modoffensiv.

Ifølge det uafhængige russiske medie, Meduza, er Putin og resten af toppen begyndt at forberede sig på, at det kan blive til nederlag.

Propagandaapparatet skulle således have fået helt specifikke ordrer om, hvordan modoffensiven skal dækkes.

Der er angiveligt udarbejdet en hel manual, som er sendt til prorussiske og statslige medier.

I manualen står blandt andet, at man ikke må undervurdere Ukraine, og at man skal lade være med at afvise, at der er en modoffensiv på vej.

Noget russerne tidligere klart har benægtet.

Ifølge manualen skal medierne fokusere på den hjælp, som Ukraine får fra Vesten og NATO.

To unavngivne kilder siger ifølge Meduza:

»Hvis offensiven mislykkes, vil det være muligt for den russiske hær at sige, at man på mesterlig vis stod imod et angreb, der var overlegent i kraft.«

Ifølge Meduza har begge kilder adgang til manualen, og de har arbejdet tæt på præsidentens administration.

Kilderne siger også:

»Hvis Ukraine, ved hjælp af våben fra USA og Europa, lykkes med en modoffensiv, vil et nederlag også være forståeligt. Så kan man sige, at Vesten har gjort en enorm stor indsats langs fronten, men at succesen, sammenlignet med indsatsen, er begrænset.«

I manualen står også, at man ikke skal sprede informationer om, hvor mange penge russerne skal bruge på de russisk besatte områder i Ukraine.

»Det er klart, at der opstår problemer med økonomien, og årsagen er klar: Pengene skal bruges til specialoperationen. Budgettet til infrastruktur bliver skåret ned. De nye regioner vil blive prioriteret. Ikke de gamle,« siger en af Meduzas kilder