Rusland har fået en ny general i spidsen for invasionen af Ukraine.

Og han kan gå hen og blive Ukraines værste mareridt. For han har en uhyggelig historie.

Der er tale om den 60-årige general Aleksandr Dvornikov. Og allerede ved generalens kaldenavn bør man stoppe op.

'Slagteren i Syrien'.

Pressechefen i Det Hvide Hus, Jen Psaki, bekræftede på et pressemøde tidligere, at Dvornikov nu er den nye mand i spidsen for Ruslands indsats i Ukraine.

Hun nævnte ikke hans navn, men sagde:

»Det er en general, som allerede er ansvarlig for de grusomheder, der blev udført i Syrien. Og vi forventer, at det vil være en fortsættelse af de grusomheder,« sagde Psaki.

Dvornikov har en lang historie i det russiske militær. Allerede i 1982 fik han sin første opgave som kommandør for en mindre enhed. Og under den anden krig i Tjetjenien indtog han adskillige topposter.

Men det var med Ruslands indtog i den syriske borgerkrig på Assad-regimets side, Aleksandr Dvornikov for alvor blev kendt og berygtet.

Mens andre berygtede russiske generaler som Mikhail Mizintsev – der under krigen i Ukraine har fået tilnavnet 'Slagteren af Mariupol' – stod for de konkrete angreb på byer som Aleppo, der blev jævnet med jorden, så var Dvornikov manden i skyggerne med det store overblik.

Taktikken var egentlig simpel. Den, som man i USA kalder for 'scorched earth' – på dansk 'afbrændt jord'. Alt skal bombes til ukendelighed.

Hele områder i den nordvestlige provins Idlib samt storbyer som Homs og Aleppo blev skudt sønder og sammen af russiske bombefly.

Billede fra den syriske storby Aleppo i 2019. Foto: LOUAI BESHARA Vis mere Billede fra den syriske storby Aleppo i 2019. Foto: LOUAI BESHARA

Frygten er nu, at Aleksandr Dvornikov er blevet sat til at gøre det samme med Ukraine.

»Han er den skurk, som Vladimir Putin har kaldt ind for at jævne byer som Aleppo med jorden,« siger den pensionerede amerikanske admiral James Stavridis til NBC News.

»Han brugte terrorisme som redskab i Syrien. Det inkluderede at samarbejde med de syriske torturcentre, systematisk voldtægt og kemiske våben. Han er den værste af de værste,« siger Stavridis.

Dvornikov fik rollen som den øverstbefalende for den russiske indsats i Syrien i 2015. Og så begyndte strategien med nærmest at belejre byer og sønderbombe dem.

Hverken hospitaler, brødkøer eller børn var fredet.

»Aleppo var et slagteri. Et grufuldt sted fyldt med smerte og frygt, hvor små børns livløse kroppe var fanget under murbrokkerne og gravide kvinder blev bevidst bombet,« sagde FNs Kommissær for Menneskerettigheder Zeid Ra'ad al Hussein i 2016.

I forbindelse med Dvornikovs rolle i Syrien modtog han en af Ruslands højeste udmærkelser i form af 'Helt af den russiske føderation'-medaljen.

Nu har Putin formentlig indset, at den indledende strategi i Ukraine ikke virkede.

Aleksandr Dvornikov sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky Vis mere Aleksandr Dvornikov sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky

Kyiv blev ikke indtaget på få dage. Landet har ikke lagt sig for fødderne af moder Rusland.

Nu er slagteren fra Syrien hentet ind. Og frygten bør sprede sig i Ukraine.

»Jeg forventer, at han vil benytte sig af 'afbrændt jord'-taktikken, som blev brugt i Syrien. Han har stor erfaring med den taktik,« siger den afhoppede syriske oberst Fares al-Bayoush i et interview med AP.

Ganske vist har de russiske tropper forladt områderne i nord omkring hovedstaden Kyiv. Men i stedet er de blevet fokuseret i øst og syd. Og samtidig er beslutningerne blevet samlet om én mand, som er vant til det lange træk.

Fares al-Bayoush forklarer, at det Dvornikov netop var så god til, var at belejre områder og byer i længere perioder. En taktik man allerede har set i Mariupol i Ukraine, hvor Dvornikovs kammerat Mikhail Mizintsev har stået for angrebene.

I USA har man også lagt mærke til skiftet i den russiske taktik og manden i spidsen for den. Og det er ikke nødvendigvis godt nyt for Ukraine.

For som Jen Psaki sagde på spørgsmålet om Dvornikov.

»Vi forventer at denne del af konflikten vil vare lang tid, og vi har ingen forventninger om, at Rusland vil ændre taktik og være mindre brutal.«