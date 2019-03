Kate McCann skrev i en bog sin egen version af, hvad der skete med datteren Madeleine, som forsvandt under en familieferie i 2007.

Nu bringer en ny Netflix-dokumentar moderens minder frem igen. Især én ting hjemsøger Kate McCann den dag i dag.

Den nye Netflix-dokumentar om pigens forsvinden har fremtvunget en ny global interesse for Madeleine McCann, hvis forsvinden har været et mysterium de sidste 12 år.

Og dokumentaren bekræfter da også nogle af morens minder fra hendes bog, om den morgen, hvor at Madeleine stillede et spørgsmål, som fortsat jager hende hver dag.

Her er et billede fra boglanceringen i 2011, hvor at Kate McCann udgav en bog om sin datters forsvinden.

Netflix-dokumentaren ‘Dokumentaren om Madeleine McCanns forsvinden' blev udgivet på Netflix denne måned.

Den omhandler familiens ferie i Portugal i 2007, hvor at Madeleine McCann blev bortført, mens hendes forældre var til middag på en restaurant på ferie-resortet.

Morgenen inden bortførelsen kom Madeleine med en kommentar, som rejser frygt hos hendes mor for, at en bortfører måske var i børneværelset allerede aftenen før, datteren forsvandt.

Hun spurgte sin mor 'hvorfor kom du ikke ind, da Sean og jeg græd i nat?' skriver moren i bogen, som hedder 'Madeleine: vores datters forsvinder og den fortsatte søgen efter hende'.

Moderen til den britiske pige Madeleine McCann taler med pressen foran domhuset i Lisabon, Portugal.

'Vi var forundrede. Gerry og jeg var forvirrede. Kunne Madeleine og Sean være blevet vækket, mens vi var til middag? Hvis det skete, så var det bekymrende. Men det virkede ikke sandsynligt,' skriver hun.

'Indenfor få timer synes den episode at være uhyre vigtig, og jeg har været hjemsøgt af den lige siden. Jeg har bebrejdet mig selv for ikke at sætte mig ned og være sikker på, at der ikke var mere information at få ud af Madeleine,' skriver hun.

Moderen mener, at det kunne være hendes eneste chance for at forebygge, hvad der var ved at ske.

Og den missede hun.

'Det er min overbevisning, at der var nogen, som forsøgte at komme ind i børnenes soveværelse den aften eller allerede var derinde, og det var det, som forstyrrede dem,' skriver hun.

Kates frygt kan bakkes op af Netflix-dokumentaren, som afslører en lille bekymrende detalje i slutningen af den otte timer lange emotionelle rutsjebane af en dokumentar.

I reservationsbogen, som lå i den forreste del af feriehuset, var der skrevet en beskrivelse af det eksakte scenario, som pointerer, at børnene ikke var overvåget i deres værelser.

Enhver medarbejder eller nysgerrig person kunne have læst det, og det er noget, som Kate aldrig har formået at få ud af hovedet.