Nemt at komme rundt til fods og på cykel. Gode oplevelser på vandet og en feststemt by om aftenen.

Det er blot nogle af de mærkater, som København får sat på sig i en ny måling foretaget blandt over 20.000 byboere i Time Out Index.

København har tidligere fået gode placeringer i diverse målinger. Senest blev byen kåret til den bedste by at bo og leve i ud af 25 byer af det internationale livsstilsmagasin Monocle.

Den nye måling har set på 53 byer rundt om i verden, og her indtager København en 10.-plads overgået af byer som Edinburgh, Amsterdam, Berlin og Chicago.

Synes du København er en spændende by at være turist i?

I modsætning til målingen fra Monocle ser Time Out Index altså også på natteliv, museer, grønne områder, datingmuligheder mv.

Målingen er mere aktuel end nogensinde før, skriver Timeout.com.

Det skyldes den simple årsag, at mange mennesker nu igen kan bruge byerne, efter coronavirus ikke længere har samme bevågenhed.

Edinburgh indtager dette års førsteplads for sine smukke arkitektur og vartegn. Byen får ligeledes ros for, at den er nemt at udforske til fods.

Herefter kommer Chicago, der får gode anmeldelser for sine mange spisesteder og muligheder for at blive underholdt alle døgnets 24 timer.

På tredjepladsen finder man Medellín, der topper for sammenhold og bedste feststemning.