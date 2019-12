Flere målinger, som er offentliggjort i weekenden, tyder på, at Boris Johnssons forspring skrumper ind.

Den britiske premierminister, Boris Johnsons, konservative parti står til at få et flertal på 38 pladser ved parlamentsvalget torsdag. Det viser en meningsmåling, som The Sunday Times har offentliggjort.

Målingen fra Datapraxis forudsiger, at de konservative får 344 pladser, mens arbejderpartiet vil få 221 pladser. Det skriver den politiske redaktør fra The Sunday Times på Twitter.

Målingen er baseret på den såkaldte MRP-model, som kan spå om valgresultatet med langt større præcision end sædvanlige meningsmålinger.

Datapraxis-målingen er baseret på 500.000 interviews.

Flere nye meningsmålinger tyder imidlertid på, at Johnson taber terræn, og at valget kan blive meget lige mellem de to store partier.

Fire meningsmålinger, som blev offentliggjort lørdag, giver Johnsons parti en føring på mellem otte og 15 procentpoint.

Ifølge en eller to af disse målinger får Johnson ikke et tilstrækkeligt stort flertal til at kunne tage Storbritannien ud af EU den 31. januar, som han har lovet. Han kan især få problemer hvis mange vælgere stemmer ud fra deres holdning til brexit uden skelen til deres tilhørsforhold til et bestemt parti.

En måling fra Savanta ComRes siger, at Johnsons føring over Labour er skrumpet ind til otte procentpoint mod 10 procentpoint i den forrige måling onsdag.

Valgforskeren Chris Hopkins fra Savanta ComR siger, at de sidste dage i valgkampen kan få afgørende betydning.

Paul Hilder fra Datapraxis siger, at "vi har aldrig set så mange vælgere, som ikke ved, hvad de vil stemme"

Ved valget er der i forbindelse med EU på ene side Johnsons løfter om at realisere brexit i januar, mens der på den anden side er lederen af Labour Jeremy Corbyns løfter om endnu en folkeafstemning om en ny brexitaftale.

Meningsmålinger op til valget i Storbritannien i 2017 var katastrofalt upræcise, da de i vid udstrækning havde undervurderet den fremgang som Labour fik, hvilket kostede den daværende premierminister, Theresa May, hendes flertal i parlamentet.

Meningsmålinger tog også fejl med hensyn til udfaldet af brexit-folkeafstemningen i 2016.

/ritzau/Reuters