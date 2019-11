Brexit ser ud til at være nærmere, end det nogensinde har været.

En ny meningsmåling fra YouGov viser nemlig, at de britiske konservative står til en massiv valgsejr ved det kommende parlamentsvalg.

Ved det seneste valg i 2017 ramte YouGov ganske enkelt plet. Hvis den seneste meningsmåling også rammer bullseye, vil de konservative stå med 359 ud af 650 sæder i parlamentet.

»Resultatet giver de konservative et løft. Det er helt sikkert. Men det vil også skabe en uro blandt dem,« siger professor Edward Ashbee fra Copenhagen Business School.

Han forklarer, at en sådan måling kan være med til at skabe for meget selvtilfredshed blandt vælgerne. Det kan i sidste ende påvirke valgresultatet.

»Boris Johnson er helt sikkert mere glad nu, end han var før. Men der skal ikke mange selvtilfredse vælgere til, som vælger at blive hjemme, for at ændre valgresultatet markant. Men det er et problem, som alle partierne lider under,« siger Ashbee.

I det britiske valgsystem er der 650 valgkredse, der hver er repræsenteret af et 'sæde' i parlamentet. Her er det kun vinderen af den enkelte valgkreds stemmer, som tæller. Resten af stemmerne er i princippet spildt.

Derfor kan det blive skæbnesvangert, hvis vælgerne bliver hjemme 12. december.

Hvis stemmerne bliver fordelt som forudset i målingen, som YouGov har foretaget for the Times, ser Edward Ashbee ikke mange andre udgange, end at Storbritannien endelig forlader EU.

»Det ser ud til at blive det uundgåelige resultat, hvis Boris Johnson får det forudsete flertal i parlamentet.«

Han tror desuden ikke, at Boris Johnson kunne finde på at gå tilbage til EU for at forhandle en bedre aftale på plads med sit store flertal i ryggen.

»Tidsrammen er for snæver, så det kommer slet ikke på tale.«

På det seneste har et interview med Jeremy Corbyn, der ignorerer kritikken om antisemitisme, floreret på de sociale medier og britiske avisers forsider. Og kan det så også få en indflydelse på valgresultatet?

»Det kan godt påvirke Labours vælgere. Det vil formentlig skubbe nogen over til de liberale demokrater. Men der er nok større sandsynlighed for, at vælgerne slet ikke dukker op på valgdagen.«

Den 70-årige Labour-leder, Jeremy Corbyn, nægtede at undskylde på vegne af partiet, efter det er kommet under kritik for ikke at bekæmpe antisemitisme internt i partiet.

»Det, jeg vil sige, er: Jeg er fast besluttet på, at vores samfund skal være sikkert for mennesker af alle trosretninger,« lød det fra Corbyn, der kom med variationer af det udsagn efterfølgende.

Netop Jeremy Corbyn ser ud til at få en kæmpe vælgerlussing ved kun at sikre sig 211 sæder i parlamentet. I givet fald vil Labour miste 52 sæder siden sidste valg for blot to år siden.

Politisk research manager Chris Curtis fra YouGov fortæller i Daily Mail, at størstedelen af de konservatives fremgang sker på Labours bekostning. Det er altså deres vælgere, som har skiftet side – især i Midt- og Nordengland.

Nøglefaktoren for, at et sæde skifter parti, skal findes i, hvad vedkommende har stemt i forbindelse med brexit. Chris Curtis erkender dog, at der er lang tid til valget 12. december.

Derfor er der også mulighed for, at Labour kan genvinde stemmer. Men det bliver ikke let.