Hindunationalistisk regering har skabt voldsom vrede med planer om at marginalisere Indiens muslimer.

Mindste to mennesker blev torsdag dræbt, da politi i det nordlige Indien åbnede ild mod demonstranter, som protesterer mod en ny omstridt lov om statsborgerskab.

Hospitalskilder siger, at en stor gruppe demonstranter måtte under behandlinger for forskellige kvæstelser efter gadekampe mod politiet.

- Nogle af demonstranterne var ramt af skud. To af 21 sårede er døde, siger en læge på Guwahatis universitetshospital.

Den nye lov har udløst uroligheder og spændinger mange steder i landet, da den bliver opfattet som diskriminerende mod muslimer. Den åbner op for, at der kan gives statsborgerskab til buddhister, kristne, hinduer og sikher, som for eksempel flygter fra Pakistan, Bangladesh og Afghanistan. Men det gælder ikke muslimer.

Islamiske grupper, oppositionspolitikere og menneskerettighedsgrupper siger, at den nye lov er et led i premierminister Narendra Modis hindu-nationalistiske planer om at marginalisere Indiens 200 millioner muslimer.

I nordøst frygter mange, at den nye lov skal sikre statsborgerskab til hindu-immigranter fra Bangladesh.

Den indiske premierminister skabte i august voldsom vrede blandt mange af landets muslimer med en omstridt beslutning om at fratage delstaten Kashmir dens særlige status. Det betød, at indere i stort antal kan flytte til delstaten og dominere områdets muslimer.

Den smukke delstat Kashmir er den eneste i Indien, som har et muslimsk flertal. Det er over for dem, at Modi nu har vist hindunationalisternes nye styrke i landet.

Det er ikke klart om den omstridte nye lovgivning kan overleve i højesteret, hvor sagen er blevet indbragt af Indiens muslimske sammenslutning, som mener, at den er i strid med landets forfatning.

/ritzau/AFP