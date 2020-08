Kæledyr er ikke legetøj, og vi er nødt til at tænke på deres behov, siger tysk landbrugsminister om ny lov.

Ifølge en ny lov i Tyskland skal alle hundeejere fremover gå tur med deres hund to gange om dagen.

Den tyske landbrugsminister, Julia Klöckner, meddelte således i denne uge, at hun havde lyttet til ekspertråd og introducerede en ny lov for at sikre, at hunde bliver luftet mindst to gange om dagen.

Ifølge ministeren kan der enten være tale om at gå en tur med hunden eller lukke den ud i haven to gange om dagen i en time.

Det skriver det irske medie RTÉ onsdag.

- Kæledyr er ikke nuttet legetøj - vi er nødt til at tænke på deres behov, siger Julia Klöckner.

Hun tilføjer, at kæledyr skal have tilstrækkelig motion og ikke må lades alene for længe.

Loven har affødt debat i Tyskland, om hvorvidt staten kan bestemme, hvad der er bedst for landets 9,4 millioner hunde.

Næsten hver femte husstand i landet ejer en hund, og dermed påvirker den nye lov en betydelig del af befolkningen.

- Obligatoriske gåture for hundeejere? Sikke noget vås, skriver avisen Bild om loven.

En talsmand for den tyske hundeforening Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) fortæller, at de fleste hundeejere kun har latter til overs for den nye lov, da de i forvejen bruger meget tid på at lufte deres firbenede venner.

- Én regel for alle hunde er sikkert velment, men urealistisk, siger VDH-talsmand Udo Kopernik ifølge RTÉ.

De mest populære hunderacer i Tyskland er schæferhunden og gravhunden efterfulgt af labradorer, retrievere, Jack Russell-terriere og mopser.

Den nye lov har desuden vakt undren over, hvordan det er muligt at håndhæve den.

Ifølge det tyske landbrugsministerium er det op til de 16 delstater selv at sørge for at håndhæve loven. Det er dog stadig uklart hvordan, skriver RTÉ.

Den nye lov sætter også begrænsninger for transporttid af landbrugsdyr i varmt vejr.

/ritzau/