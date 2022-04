Russiske milliardærer har mistet over en fjerdedel af deres samlede formue.

Sanktioner og svækkelsen af ​​rublen har ramt Ruslands rigeste hårdt og antallet af russiske milliardærer er faldet kraftigt, og deres formuer er oveni også skrumpet.

På Forbes' seneste liste over verdens milliardærer, opgjort i dollar, er der i øjeblikket kun 83 russere. Til sammenligning var der 117 på samme tidspunkt sidste år.

I alt har de russiske milliardærer på listen en formue på i alt 320 milliarder dollar – tæt på 2179 milliarder danske kroner. Det er 263 milliarder dollar mindre end i 2021.

Ifølge NRK har de hver især mistet 27 procent af deres formue i gennemsnit.

Chelsea-ejer Roman Abramovich har tabt 53 milliarder kroner, mens Lukoil-direktør Vagit Alekperov er knap 100 milliarder fattigere.

REUTERS/Andrew Winning/File Photo Foto: Andrew Winning Vis mere REUTERS/Andrew Winning/File Photo Foto: Andrew Winning

Kendte russiske forretningsmænd som it-grundlæggeren Arkady Volozh og Oleg Tinkov er ikke længere på milliardærlisten.

I 2000 grundlagde Volozj Yandex, ofte kaldet Ruslands Google, mens Tinkov grundlagde den digitale bank Tinkoff og var ejer af Bjarne Riis cykelhold Tinkoff– – axo.

Tirsdag har EU meddelt, at flere sanktioner er på vej. Det indeholder blandt andet et fuldstændigt transaktionsforbud mod fire centrale russiske banker, blandt dem VTB, den næststørste russiske bank. Sammen står de for 23% af russiske transaktioner og et forbud mod russiske og russisk opererede fartøjer fra at få adgang til EUs havne og et forbud mod russiske og hviderussiske vejtransportoperatører.

Derudover vil der blive lavet en personlig liste, som blandt andet skal ramme Putins døtre. Dette vil ikke ramme det store, men derimod være mere symbolsk.