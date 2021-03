Samia Suluhu Hassan er indsat for resten af Magufulis mandatperiode, som strækker sig frem til 2025.

I Tanzania er den politiske veteran og vicepræsident Samia Suluhu Hassan indsat som landets første kvindelige præsident. Hun blev taget i ed fredag, efter præsident John Magufulis pludselige død.

I sin indsættelsestale opfordrede den nye præsident landets indbyggere til at se fremad med håb og uden at pege fingre og skabe splid.

Den afdæmpede Samia Suluhu Hassan har ry for at være en pragmatisk og effektiv politiker, der frem for alt ønsker en effektiv regering.

Hassan er det østafrikanske lands første kvindelige stats- og regeringschef.

Magufuli, som styrede Tanzania fra 2015, blev meldt død onsdag, efter at han ikke var set offentligt i to uger.

Han havde alvorlige hjerteproblemer i en længere periode, og der har været forlydender om, at han døde med covid-19. Dette afvises dog af regeringen.

John Magufuli markerede sig som en af Afrikas mest hårdnakkede skeptikere, når det gælder coronavirus.

Magufuli har desuden betegnet coronavaccinerne som en vestlig konspiration.

Hassan er indsat for resten af Magufulis mandatperiode, som strækker sig frem til 2025.

Hendes lederstil er blevet beskrevet som konsensussøgende i kontrast til Magufuli mere hårdføre og autoritære linje.

Magufuli blev valgt for Revolutionspartiet, CCM, der har siddet på magten i Tanzania, siden det blev uafhængigt i 1961. Han slog sig op på at bekæmpe korruption, og mange af hans første tiltag var ekstremt populære.

Blandt andet da han forbød unødvendige udlandsrejser for embedsfolk. Og da han erstattede den overdådige årlige uafhængighedsfejring med en offentlig rengøringsdag.

Magufuli udvidede også adgangen til gratis uddannelse og fik udbredt strøm til flere landområder.

Men han er blevet kritiseret for at føre landet i en langt mere autoritær retning.

Under Magufuli, der blev 61 år, er journalister, aktivister og kritikere af hans styre blevet anholdt.

/ritzau/Reuters