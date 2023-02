Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De opfører sig som deciderede Bond-skurke, lyder den nye beskrivelse af den særlige type af dna-celler.

Og det kan ende med at få revolutionerende betydning for kræftbehandlingen i fremtiden.

»Opdagelsen af, hvordan den dna-type opfører sig inde i vores kroppe, er en gamechanger,« siger professor Paul Mischel fra Stanford-universitetet, der står bag den nye undersøgelse, til Guardian.

Det handler om såkaldte ekstrakromosomale dna-celler, eller 'ecDNA'.

I bittesmå sløjfer eksisterer de uden for de kromosomer, der udgør den menneskelige arvemasse.

Her hjælper de både med at sprede kræftsygdomme, mens de kan også gøre en tumor mere modstandsdygtig over for kræftmedicin, viser den nye forskning.

»Vi mener, at de er ansvarlige for et stort antal af de mere avancerede og mest alvorlige kræftformer, der rammer mennesker i dag. Hvis vi kan blokere for deres aktiviteter, kan vi blokere spredningen af den type af kræftformer,« siger professor Paul Mischel.

Eksistensen af 'ecDNA' har været kendt i årevis, men det er først nu, at man har kædet det sammen med, hvordan kræft udvikler sig kroppen. Og det er derfor, at de bliver betegnet som en slags skurke.

Genetikeren Howard Chang – ligeledes fra Stanford-universitetet – forklarer, at den særlige dna-type »er begyndt at opføre sig på måder, der omgår de normale genetiske regler«.

»De opfører sig som skurke i en Bond-film. I begyndelsen af en film ser kan man eksempelvis se forskellige eksplosioner, mord og ulykker ske, uden at man ved hvorfor eller hvem, der er ansvarlig. På et senere tidspunkt bliver den skurk, der står bag det hele, så endelig afsløret,« siger Howard Chang.

Og nu viser forskningsprojektet Cancer Grand Challenges altså, at det på samme måde kan være 'ecDNA', der forårsager, at en kræftsvulst pludselig spreder sig uventet hurtigt eller blive modstandsdygtig over for medicin, der tidligere har virket.

»Nu har vi endelige afsløret, hvem der står bag det her. Det er 'ecDNA',« siger Howard Chang.

Cancer Grand Challenges er et britisk-amerikansk samarbejde, der involverer et bred vifte af eksperter som blandt andre kemikere, biologer, genetikere, matematikere og immunologer.

Nu håber man, at den banebrydende opdagelse af, hvilken rolle 'ecDNA' spiller i udbredelsen af kræft, kan være med til at skabe store fremgange kræftbehandling.

Og helt at kunne fjerne dna-typen fra kræftpatienter.

»Vi forsøger nu at finde akilleshælen hos 'ecDNA' og har allerede identificeret et protein, der hjælper med at holde sammen på det. Vi har også opdaget et lægemiddel, der har en lovende effekt på netop det protein,« siger Howard Chang fra Stanford-universitetet:

»I de kommende år vil vi teste meget mere, indtil vi finder den bedste måde at tackle ecDNA på. Det vil tage tid, men jeg er overbevist om, at vi frem.«