I Australien har storbyen Sydney fået en ny, kedelig rekord onsdag: Der er rapporteret 919 nye smittede med covid-19, og det sætter byens sundhedssystem under et alvorligt pres.

Byens styre beder om, at der sættes fart på vaccinationerne, så hospitalerne ikke bliver overfyldte. Det skriver Reuters.

Selvom de har været under nedlukning i de sidste to måneder, så oplever delstaten New South Wales et stigende udbrud af deltavarianten. 113 mennesker i NSW er i intensiv behandling, og af dem er de 98 ikke blevet vaccineret.

»Faktum er, at vaccinationer er nøglen. Vi bliver nødt til at forøge andelen af vaccinerede,« siger Kerry Chant, der er chef for sundhedsvæsenet.

Folk står i kø foran en vaccineklinik i Sydney, Australien. Foto: LOREN ELLIOTT

Australien, der kæmper mod den tredje bølge af coronavirus, har nedlukket mere end halvdelen af dens befolkning på 25 millioner. Sydney og Melbourne er blandt de byer, der er lukket ned, men først nu er de begyndt at sætte fart på en ellers noget nølende vaccination mod covid-19.

31 procent af personer over 16 år har modtaget den fulde vaccination, mens 54 procent har fået ét stik.

»Det vigtigste netop nu er, at vi kører vaccinationerne med større hastighed,« siger premierminister i NSW Gladys Berejiklian til reportere i Sydney.

Hun lægger ikke fingre imellem, når hun skal fortælle pressen, hvor det står værst til: »80 procent kommer fra det samme område,« tilføjer hun – og peger på det høje antal i Sydneys sydvestlige forstæder.

Folk venter i en kø uden for en vaccineklnik i Sydney, Australien. Foto: LOREN ELLIOTT

I delstaten Victoria faldt antallet af nye covid-19-tilfælde for anden dag i træk. Der blev kun fundet 45 nye tilfælde. Der forsøger de at booste vaccinen, ved at tillade alle over 16 år at booke en aftale om en vaccine fra onsdag.

Selvom det nylige deltaudbrud er alvorligt for Australien, er landet sluppet meget billigt fra pandemien. De har kun haft 46.600 tilfælde af smitten, og dødstallet fra det seneste udbrud er kun 76.