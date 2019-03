Kasakhstans nye præsident er onsdag taget i ed. Han vil fortsætte i samme politiske spor som sin forgænger.

Den nye præsident i Kasakhstan ønsker at opkalde landets hovedstad efter den tidligere præsident, Nursultan Nazarbajev, der tirsdag højst overraskende trak sig tilbage efter næsten 30 år på præsidentposten.

Det siger præsidenten, den 65-årige Kassym-Jomart Tokajev, der onsdag morgen er blevet taget i ed som præsident.

Han bliver den kun anden præsident i Kasakhstans historie.

Nursultan Nazarbajev, der havde siddet på posten siden 1990, var forinden den første og eneste kasakhiske præsident nogensinde.

- Jeg foreslår at give hovedstaden Astana et navn til ære for den første præsident, siger Tokajev i sin første præsidenttale.

Han foreslår navnet "Nursultan".

Præsidenten siger samtidig, at han vil videreføre sin forgængers politik.

78-årige Nursultan Nazarbajev kommer fortsat til at have stor indflydelse i Kasakhstan. Parlamentet har tildelt ham en titel som "Landets Leder", og han er sikret en livslang stilling som chef for landets sikkerhedsråd.

Nazarbajev blev præsident i Kasakhstan, efter at landet fik sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

Han gav tirsdag ikke umiddelbart en årsag til sit farvel til posten. Men han ser det som sin pligt at sikre, at magten overgår til en ny generation.

- Det har været en ære for mig at tjene befolkningen. Jeg har arbejdet hårdt for at indfri nationens vilje, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nazarbajev har et stærkt forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Kasakhstan er verdens niendestørste land og har 18 millioner indbyggere.

Landet grænser op til Rusland mod nord og Kina mod øst, og det besidder oliereserver, der gør det vigtigt både strategisk og økonomisk.

