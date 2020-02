Frankrigs sundhedsminister trækker sig fra regeringen for at stille op til borgmestervalg i Paris.

Den franske sundhedsminister Agnes Buzyn stiller op som kandidat til borgmesterposten i Paris.

- Jeg stiller op for at vinde, siger hun søndag.

En kilde i regeringspartiet bekræfter, at Buzyn trækker sig fra regeringen for at føre valgkamp i Paris. Hendes afløser vil blive præsenteret inden for kort tid, siger kilden.

Præsident Emmanuel Macron led et nederlag fredag, da en af hans nære politiske allierede, Benjamin Griveaux, trak sig fra kampen om at blive borgmester i den franske hovedstad

Det gjorde han, efter at en sexvideo var blevet offentliggjort på nettet og spredte sig på sociale medier.

Videoen indeholder angiveligt beskeder, der er sendt fra Griveaux til en kvinde.

Det franske kommunalvalg finder sted om en måned.

På forhånd er det ventet, at Buzyn får svært ved at indhente Paris' nuværende borgmester, den socialistiske Anne Hidalgo, som fører i meningsmålingerne.

/ritzau/AFP