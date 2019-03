Blot få uger efter, at retten i Nedre Romerike i Norge tog hul på den mest omfattende overgrebssag i landets historie har politiet nu oprullet en ny stor sag.

Her er en mand i 40'erne sigtet for at have begået overgreb på 263 barn i alderen 9-16 år via internettet.

De fleste af ofrene har han kontaktet på chatprogrammer som Skype og Omegle.

Omkring 220 af ofrene er norske og bor i spredt i hele landet.

Resten er fra andre lande i Norden, skriver norske NRK, der dog ikke oplyser hvorvidt der også er danske børn iblandt.

»Drengene har troet, de talte med en pige, der var et eller to år ældre. Sigtede har været meget dygtig til at bruge samme sprog som unge bruger,« siger Anette Holt Tønsberg, der er koordinerende bistandsadvokat i sagen.

Manden roste drengene, hvorefter han bad dem om at klæde sig af og udføre diverse seksuelle handlinger.

Sagen begyndte at rulle i november 2017, da moren til en 10-årig dreng fra Trøndelag hørte en pigestemme på hans værelse efter han var gået i seng.

»Jeg gik ind og opdagede, at han havde en videosamtale på telefonen. Han fortalte om Stine på 15-16 år, der havde flere småkærester i Norge. Hendes kamera var imidlertid ødelagt, så det var kun min søn, der blev filmet,« fortæller moren til NRK.

Chatten handlede meget om sex. Sønnen havde sendt flere nøgenbilleder af sig selv og fået komplimenter tilbage. Moren valgte derefter at kontakte politiet.

»Jeg blev bekymret for hvor billederne var på vej hen og usikker på, hvem den anden person var. Børn er lette at lokke, og jeg havde mistanke om, at det ikke var en teenagepige, han havde talt med,« fortæller hun videre.

Politiet sporede manden, som blev pågrebet i januar i år. Han har siddet varetægtsfængslet siden af hensyn til efterforskningen og frygten for gentagelse.

»Han er lettet over at blive pågrebet, fordi han gerne har villet ud af dette. Han har bedt om hjælp i fængslet,« siger Gard A. LIer, der er advokat for manden, der ikke har mødtes med nogle af sine ofre fysisk.

Der er flere paralleller til den anden store sag fra Norge.

I begge sager er overgrebene foregået via nettet, og i begge sager er næsten alle ofrene drenge, som har troet, at de talte med en jævnaldrende. Tre børn er registreret i begge sagerne, men gerningsmændene har ingen relation til hinanden.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann forventer, at den endelige tiltale ligger klar i løbet af foråret.