Den britiske tv-kok Jamie Oliver er havnet i så store økonomiske problemer, at han ikke længere optræder på The Sunday Times Rich List for 2018, der tæller de 1000 mest velhavende personer i Storbritannien.

Det skriver The Sun.



Allerede tilbage i januar 2017 måtte den kendte kok lukke 12 af sine 37 italienske restauranter - 'Jamie’s Italien'.

Den nye rigmandsliste slår dermed blot endnu et stort søm i den nedtur, som Jamie Oliver har måttet stå model til i den seneste periode.

Da den i dag 42-årige Oliver i fjor måtte lukke flere af sine italienske restauranter, lød forklaringen dengang, at konkurrencen var benhård, samt at udgifterne var steget.

Da regnskabet for 2016 blev offentliggjort, stod det således klart, at et overskud hos Jamie Oliver på 2,4 millioner pund (svarende til dengang omkring 20,1 millioner danske kroner) var vendt til et underskud på 9,9 millioner pund (83,3 millioner kroner).

Lukningerne i fjor skyldtes blandt andet også, at Jamie Oliver måtte annullere en lejekontrakt på et stort lejemål ved King’s Cross i det centrale London efter at have droppet planerne om en kæmpe restaurant på samme adresse.

Nummer et på dette års The Sunday Times Rich List er den 65-årige Jim Ratcliffe fra kemikoncernen Ineos, som han også er stifter af.

Mod en 18. plads i 2017 indtager han nu førstepladsen over de rigeste personer i Storbritannien.

Jim Ratcliffe skulle nu være god for 21,05 mia. pund (svarende til omkring 178 mia. danske kr.).



Jamie Oliver er, udover at være verdenskendt som tv-kok og restaurantejer, også kendt som bl.a. kogebogsforfatter og har desuden lagt navn til en stribe køkkenredskaber.