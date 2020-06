Sikkerhedslov giver strenge straffe for "omstyrtende virksomhed" og for kontakt til udenlandske kræfter.

Oprør eller forsøg på løsrivelse kan fremover give fængsel på op til livstid i Hongkong.

Kinas nye sikkerhedslov for Hongkong er tirsdag eftermiddag dansk tid trådt i kraft, uden at indbyggerne i Hongkong kendte indholdet fuldt ud. Lovteksten er først offentliggjort tirsdag.

Selv Hongkongs egen politiske leder, Carrie Lam, siger, at hun ikke har set lovforslaget, inden det trådte i kraft.

Den Kina-tro leder har dog beroliget indbyggerne i Hongkong med, at de fleste mennesker ikke ville have grund til bekymring.

Oppositionen har kritiseret den manglende åbenhed omkring den nye og omfattende lov, som Kina mener er nødvendig for at håndtere løsrivelse, oprør, undergravende virksomhed og terror.

Den nye lov åbner blandt andet op for, at der kan idømmes fængsel på livstid for at samarbejde med udenlandske kræfter og for terrorhandlinger.

Det betragtes i nogle tilfælde som terror, hvis man gør skade på visse typer køretøjer og udstyr.

Den nye sikkerhedslov kommer efter store og langvarige demonstrationer mod regeringen, som eskalerede i juni sidste år og har kastet Hongkong ud i den værste krise i årtier.

Loven har vakt international bekymring for, at der nu er taget hul på en langt mere autoritær tid for storbyen.

- Kina har valgt at bryde sine løfter til indbyggerne i Hongkong og gå imod deres forpligtelser overfor det internationale samfund, skriver den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, tirsdag på Twitter.

- Storbritannien vil ikke vende ryggen til de løfter, vi har givet indbyggerne i Hongkong, lyder det fra Raab.

Loven er udarbejdet i Kinas hovedstad, Beijing, frem for i Hongkongs egen lovgivende forsamling. Det har betydet, at Hongkongs 7,5 millioner indbyggere ikke har haft mulighed for at læse formuleringerne og de nye paragraffer.

/ritzau/Reuters