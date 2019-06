73 mandater fra ni lande udgør en ny EU-kritisk gruppe, som søger "radikale ændringer" af unionens funktion.

EU's nye højrefløjsgruppe hedder Identitet og Demokrati.

Den vil blive ledet af Marco Zanni fra det nationalistiske, italienske parti Lega, som fik hele 28 mandater ved EP-valget i maj.

Gruppen har desuden repræsentanter fra både Frankrigs og Tysklands største EU-kritiske partier samt dansk islæt i form af nyvalgte Peter Kofod (DF).

På gruppens første officielle pressemøde fortæller Zanni, at selv om gruppen er EU-skeptisk, ønsker den ikke at "ødelægge EU".

- Vi mener, at Europa skal bygges på nationalstaterne. Vi har set, at forsøget på at lave en europæisk superstat langtfra har givet de fordele, der blev lovet af de ledende grupper, siger Marco Zanni med henvisning til de store proeuropæiske grupper EPP og S&D.

Konservative EPP og socialdemokratiske S&D, der betragtes som centrumpartier, gik markant tilbage ved EP-valget og tabte tilsammen 72 mandater.

Det ser den franske leder for National Samling, Marine Le Pen, som en fundamental ændring, der bør øge den nye højrealliances indflydelse, da de to midterpartier dermed har mistet muligheden for at danne flertal og må søge nye samarbejdspartnere.

- Vi bygger broer, vi laver strategier. EU er i komplet fornægtelse. De mener ikke, at der er sket noget. De mener ikke, at noget har ændret sig, siger Le Pen med henvisning til, at en del af midterpartiernes tabte mandater er gået til EU-kritiske partier.

