Et eksplosivt udbrud er nu i stigende grad sandsynligt. Det vi i så fald være første gang, det sker på Hawaii siden 1924.

Det geologiske selskab i USA (USGS) har netop opgraderet alarmen for vulkanen Kilauea, der er i udbrud på Hawaii. Den er ændret fra orange til rød.

Det betyder at der er mistanke om et større vulkansk udbrud, der vil betyde farlig aktivitet, både på landjorden og i luften.

Vulkanen på øen Big Island har øget dens aktivitet betydeligt over de sidste 12 dage. Det skriver skynews.

Revne nummer 20 åbnede op på siden af vulkanen tidligere i denne uge. Fra en 300 meter lang revne står lava og gas op; noget af asken og røgen når op i 3.650 meters højde.

Der er oven i købet rapporter om, at asken og den vulkanske luftforurening falder ned hele 29 km fra selve vulkanen, lyder det fra USGS.

De advarer: »På et tidspunkt kan aktiviteten bliver mere eksplosiv, det kan betyde mere aske og producere ballistiske projektiler nær selve krateret.«

Der er hidtil ikke kommet nogle nyheder om alvorlige skader eller dødsfald. Men de 2.000 indbyggere i Leilani Estates i distriktet Puna, blev beordret til at forlade deres hjem efter de første revner begyndte at vise sig.

I fredags fik de besked om, at de næsten ikke havde tid til at komme væk, i tilfælde af nye udbrud.

»Vi fortæller folk at de skal planlægge for det værste,« siger Roann Okomura, der er ansat ved et af evakueringsstederne.

»Men de skal også have en plan A, en plan B og en plan C.«