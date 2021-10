Hvis du har børn, ved du, at de uden tvivl er de smukkeste mennesker i hele verden.

Og har du teenagerer, kæmper du måske også med at overbevise dem om, at de er gode nok og dejlige, som de er.

Derfor vækker en ny trend i USA også bestyrtelse og vrede blandt forældre.

Da Jennifer Greene for nylig åbnede kuverten med sin 12-årige datter Madelines skolefoto, var det ikke bare stolthed og glæde, der ramte hende, da hun så billederne af sit afkom:

Det var derimod en helt anden følelse, der meldte sig.

»Jeg var chokeret,« fortæller den 43-årige mor til avisen The New York Post.

Med billedpakken fulgte nemlig en faktura, som opfordrede forældrene til at spendere 12 dollar ekstra på såkaldt portrætretouchering. Det kunne være alt fra tandblegning, toning af hud eller fjernelse af urenheder.

»Jeg er fuldstændig uenig (i at retouchere børns skolefoto, red.), fordi det lærer børnene, at de skal se perfekte ud hele tiden, og at de kan ændre noget, som de opfatter som en fejl, med et klik med en mus,« forklarer hun.

Well that escalated quickly! Photography company offers photo retouch for kids https://t.co/YpheoswH1U via @MailOnline — Jenn Greene (@traveljenn) October 27, 2021

Redigering af skolefotos er ikke en nyhed i USA, og der har også været eksempler på det herhjemme.

Det nye er ifølge The New York Post, at det er børn helt ned i de små klasser, der nu får tilbudt ydelsen.

Jennifer Greene blev så gal, at hun hængte firmaet ud på Twitter, hvor hun med store bogstaver spurgte, hvad pokker meningen var.

En anden mor, Kristin Loerns, som avisen har talt med, bad firmaet Lifetouch om en »basis retouchering,« men da hun modtog billederne, var alle sønnens fregner væk.

Spring on the left, fall on the right. @Lifetouch can I have his freckles back please? #editingfail



Don’t change things that are actually a part of a child’s face pic.twitter.com/qbHsf9oLEK — Kristin Loe | LoeFamilyLoves (@LoeFamilyLoves) November 17, 2020

Det klagede moren over, at hun modtog derefter en sending billeder, hvor sønnen lignede sig selv.

Der er også et eksempel på en dreng, der har fået bortredigeret sit høreapparat.

Fotofirmaet Lifetouch siger i en udtalelse til New York Post, at deres mål er at vise så autentiske billeder af børnene som muligt.

»Fotoretouchering er en tilvalgstjeneste, som kunderne kan vælge at tilføje til fotopakker. De fleste, hvis ikke alle, skolefotografer, tilbyder denne service,« lyder det blandt andet.