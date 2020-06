En ny video af drabet på den 46-årige George Floyd i Minneapolis for omkring tre uger siden er dukket op.

Den er filmet helt tæt på og er ganske foruroligende.

Videoen er udgivet af George Floyds families advokat, Benjamin Crump, på Instagram.

Allerede inden man ser videoen, advarer det sociale medie om voldsomme billeder. Og det skal vi også gøre.

Videoen kan ses lidt længere ned i artiklen og viser de sidste minutter af seancen, hvor Derek Chauvin sidder med sin knæ på den livløse George Floyds nakke.

På intet tidspunkt i den nye video viser George Floyd livstegn.

Og det er netop det, Benjamin Crump ønsker at påpege ved at udgive den.

En række personer - en meget højlydt - forsøger at advare betjentene om, at George Floyd ikke bevæger sig.

Flere gange beder personer Derek Chauvin og den anden betjent tæt på situationen Tou Thoa om at tjekke George Floyds puls.

»Tjek hans puls. Manden bevæger sig ikke,« siger en af personerne gentagne gange til betjentene.

Til opslaget skriver Benjamin Crump blandt andet:

'Ny video af mordet på George Floyd! Advarsel: Det her er mere end forstyrrende og endnu sværere at se end den første video,' skriver Crump, som hænger betjenten Tou Thao ud for ikke at reagere på George Floyds manglende respons.

Vis dette opslag på Instagram Warning: This is beyond disturbing, even harder to watch than the first video. “Get off of his neck! He’s not moving!” “You’re going to let him kill that man in front of you?” Tou Thao stood guard as Derek Chauvin MURDERED George Floyd ... while witnesses of the execution tried to stand up for JUSTICE, tried to save George’s life! The protest of those bystanders, who refused to just stand by and let it happen, has reverberated around the world — fueling our protest against injustice and police brutality!! 8 minutes 46 seconds. The four ex-officers MUST be convicted of MURDER for this hideous atrocity! They MUST all be held accountable!! #icantbreathe #georgefloyd #justiceforgeorgefloyd Et opslag delt af Ben Crump (@attorneycrump) den 14. Jun, 2020 kl. 8.05 PDT

'Tou Thao stod vagt, mens Derek Chauvin MYRDEDE George Floyd ... mens vidner til henrettelsen forsøgte at få retfærdighed til at ske fyldest, forsøgte at redde Georges liv,' skriver advokaten.

Han slår fast, at netop de personer, som stod og sagde fra, er nogle af dem, der har været med til at igangsætte de protester efter drabet, som fortsat er i gang og er gået verden rundt.

Crump slutter sit opslag med at skrive:

'De fire tidligere betjente SKAL dømmes for mord for denne forbrydelse. De SKAL holdes ansvarlige.'

De fire betjente, som var til stede, er alle blevet fyret. Tre af dem er stadig fængslet. Alle fire er fortsat sigtede for drab eller medvirken til drab.

Derek Chauvin står til mindst 40 års fængsel, hvis han dømmes.