Du vidste godt, at det ikke er godt, men nu har forskerne sat tal på, hvor skidt det er.

Salt er en langsom dræber.

Ved at nedsætte dit saltforbrug i maden, kan du samtidig sænke din risiko for at få hjerteproblemer med næsten 20 procent.

Det skriver The Guardian.

Det er især hjerteflimmer som kan forebygges.

Dr Yooun Jung Park fra Kyungpook National University Hospital i Sydkorea er hovedforfatter til en forskningsrapport om et forsøg, hvor der er blevet målt forbrug af salt hos 500.000 mennesker i alderen mellem 40 og 70 år.

Han siger:

»Vores undersøgelse indikerer, at lavere frekvens af tilsætning af salt til fødevarer var forbundet med en lavere risiko for hjerteflimmer.«

Forskerne fandt frem til, at folk som aldrig tilsætter salt til måltider, har 18 procent mindre tilbøjelighed til at udvikle hjerteflimmer end dem, der altid gør det.

Mennesker med hjerteflimmer har fem gange større risiko for at få et slagtilfælde end andre.

Professor James Leiper fra den britiske hjerteforening siger om forsøget:

»Det er velkendt, at for meget salt kan føre til sundhedsproblemer. Denne forskning er en nyttig påmindelse om, at vi alle kunne have gavn af os holde os til anbefalingen om ikke at spise mere end seks gram salt om dagen – det er cirka en teskefuld.«

Forskere fulgte forsøgspersonerne gennem 11 år. Det skulle ud fra forskellige kategorier svare på, hvor ofte de tilsatte salt til maden.

Og man behøver ikke at fjerne salt helt for at opnå et resultat.

Undersøgelsen viste, at folk, der gik fra altid at tilføje salt til deres mad til kun at gøre det regelmæssigt, sænkede faren for at udvikle hjerteflimmer med 12 procent.

Også i Danmark lider flere og flere af hjerteflimmer. der oftest rammer personer over 50 år.

Der bliver indlagt omkring 13.000 om året med problemet på danske sygehuse.