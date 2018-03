Nogle børn lærer at tale hurtigt, andre skal have mere tid, inden de første ord kommer ud af munden.

Mange forældre ved dog, at de kan hjælpe de små poders udvikling, hvis man snakker til dem. Forskere fra Massachusetss Institute of Technology (MIT) har dog fundet ud af, at det ikke er det, du siger til ham eller hende, men måden, som du fortæller det på. Forældre kan i stedet stimulere deres børns sprog ved at føre en samtale med dem i stedet for, at forældrene blot præsenterer dem for enkelte ord.

»Det vigtige er ikke bare at tale til dit barn, men at tale med dit barn. Det handler ikke om bare at fylde ord i hovedet på dit barn, men rent faktisk at føre en samtale med dem,« siger Rachel Romeo, der er førsteforfatter på rapporten om forskernes konklusioner.

Selve undersøgelsen foregik ved, at man henover to dage optog alt, hvad børnene sagde, og de samtaler, de hørte. Herefter delte en computer optagelserne op i tre kategorier: Hvor mange ord barnet selv sagde; antallet af ord, der blev sagt til barnet samt antallet af samtaler mellem en voksen og barnet.

Børnene, der havde oplevet flere samtaler end de øvrige børn, klarede sig efterfølgende bedre i sprogtests, konkluderede forskerne.

Forskerne mener, at børneforældre derfor kan påvirke barnets sprog og generelle udvikling langt mere, end man tidligere har troet. Scanningerne af børnene, der deltog i undersøgelsen, viste nemlig mere hjerneaktivitet i Broca’s området - den del af hjernen, som blev aktiveret, når børn får fortalt historier.