Er du som nybagt mor eller far i tvivl om, hvordan du bedst muligt sikrer, at dit barn ikke risikerer at tage for meget på i vægt de første par måneder af barnets liv? Så fortvivl ikke længere.

Det er nemlig bedst, hvis du har mulighed for det, at give barnet bryst frem for at ’malke ud’, slår canadiske forskere fast i tidsskriftet Journal Pediatrics. Det skriver CNN.

Forskerne fandt desuden frem til, at barnets risiko for at blive overvægtig eller blive det på sigt hang sammen med, hvor hurtigt moderen stoppede med at amme.

Holdt moderen op med at amme efter seks måneder, var risikoen således større.

Fakta Fakta: Så meget drikker en baby Der er stor forskel på, hvor meget og hvor ofte en normal sund baby spiser i alderen 1-6 måneder. Det normale er, at spædbarnet bliver ammet 4-13 gange om dagen. Det varierer meget, hvor længe børn dier. En amning tager mellem 12 og 67 minutter per gang. Et spædbarn spiser mellem 54 og 234 ml under hver amning. Kilde: Samvirke.

Det er endnu uklart præcis, hvorfor amning skulle være ’udmalkning’ overlegen. Det kan muligvis skyldes, at mælken ændrer sig ved nedkøling, frost eller optøning.

I Danmark kan kvinder - hvis de vælger at tage hele barslen - nå op på i alt 46 ugers barsel efter fødslen. Derfor er der bedre mulighed for at amme længere tid end i andre lande, hvor barslen er væsentligt kortere.

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler, at børn ammes fuldt ud, til de er omkring seks måneder, mens delvis amning anbefales til babyer på 12 måneder eller ældre.

Modermælk mindsker bl.a. risikoen for infektion, type 2 diabetes og astma.