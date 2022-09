Lyt til artiklen

Det er nok de færreste forældre, der ikke kan nikke genkendende til, at det af og til kan være en kamp at få sit spædbarn til at sove.

Nu menes en gruppe japanske forskere dog at have knækket koden, beretter CNN - og det er såre simpelt. Alt, du skal gøre, er blot at huske de to tal: Fem og otte.

Du skal simpelthen bare gå med din baby i minimum fem minutter og undgå pludselige bevægelser. Hvis ikke, den lille allerede er faldet i søvn her, vil den - ifølge undersøgelsen - være faldet godt til ro.

Dernæst skal du sidde og holde din baby i yderligere otte minutter, før du lægger den til hvile.

Ifølge undersøgelsens medforfatter, Dr. Kumi Kuroda, endte putningen i skuffelse for de 21 mødre, der medvirkede i undersøgelsen, hvis man sløjfede de otte siddende minutter.

»Jeg har opdraget fire børn, og jeg udførte disse eksperimenter, men selv jeg kunne ikke forudse nøgleresultaterne af denne undersøgelse, før de statistiske data kom frem,« udtaler Dr. Kuroda.

Dr. Jennifer Shu, der er medicinsk chefredaktør på American Academy of Pediatrics, - og ikke har været en del af undersøgelsen - understreger dog til CNN, at fidusen kan være nyttig for nogle forældre, men at den ikke nødvendigvis vil fungere for alle.

»Babyer er forskellige, og reagerer måske ikke alle på dette system,« fortæller hun.