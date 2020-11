Efter mere end et halvt år med coronaepidemien, er de fleste med på, at fester, afterski og krydstogsskibe udgør en stor smitterisiko, men hvad med helt almindelige dagligdagsaktiviteter?

Er risikoen for at blive smittet størst hos lægen, i supermarkedet eller i fitnesscenteret?

Det har en gruppe forskere fra det prestigefyldte amerikanske universitet Standford nu undersøgt.

De har brugt en række amerikaneres teleoplysninger til at kortlægge, hvor de befandt sig, da de blev smittet. Resultaterne er blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.

(Arkiv) Amerikanske forskere har blandt andet set nærmere på smitterisikoen på restauranter og cafeer. EPA/EVERT ELZINGA Foto: EVERT ELZINGA Vis mere (Arkiv) Amerikanske forskere har blandt andet set nærmere på smitterisikoen på restauranter og cafeer. EPA/EVERT ELZINGA Foto: EVERT ELZINGA

Den svenske avis Dagens Nyheter har gennemgået den videnskabelige artikel, der baserer sig på oplysninger fra foråret, da smitten begyndte at sprede sig i USA.

I lighed med andre forskere, finder den amerikanske undersøgelse, at en lille andel af steder står for størstedelen af smittespredningen.

»Vores undersøgelser viste, at ti procent af stederne tegnede sig for over 80 procent af infektionerne i storbyområderne mellem marts og maj. Det er ret bemærkelsesværdigt. Infektionen spredes ikke jævnt i samfundet,« udtaler Serina Chang fra Institut for datavidenskab ved Stanford til Dagens Nyheter.

Universitet undersøgte syv forskellige områder; supermarkeder, lægekonsultationer, fitnesscentre, restauranter med bordservering, caféer, religiøse mødesteder og hoteller/moteller.

(ARKIV) Et nye amerikansk stude har kortlagt, hvor smitterisikoen er størst. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Søren Bidstrup Vis mere (ARKIV) Et nye amerikansk stude har kortlagt, hvor smitterisikoen er størst. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Søren Bidstrup

Restauranter med bordservering var med afstand det sted, hvor forskerne fandt, at risikoen for smitte var størst.

På daværende tidspunkt havde USA ikke indført de restriktioner, vi blandt andet har i Danmark, hvor gæster skal bære mundbind, når de rejser sig fra deres plads, ikke må forsamles mere end ti og skal gå hjem klokken 22.

Fitnesscentre fulgte som det sted, hvor risikoen var næststørst og herefter cafeer og hoteller/moteller.

Supermarkeder og lægebesøg udgjorde derimod en langt mindre risiko.