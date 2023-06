En kort lur i løbet af dagen kan hjælpe til at beskytte din hjerne.

Det skriver Guardian.

Det er forskere ved UCL og University of the Republic Uruguay, der nu præsenterer deres data i tidsskriftet Sleep Health.

'I overensstemmelse med disse undersøgelser fandt vi en sammenhæng mellem en lur i dagtimerne og en større total hjernevolumen, hvilket kan tyde på, at en regelmæssig lur giver en vis beskyttelse mod svind i hjernen,' skriver forskerne blandt andet.

Forskerne har brugt data fra 35.080 mennesker i forsøget.

Selvom det i første omgang så ud til, at de deltagere, der sagde, at de aldrig eller sjældent tog en lur i dagtimerne, havde en større hjernevolumen, fandt forskerne, at det modsatte var gældende, når man indregnede den genetiske disposition for at tage en lur.

Samlet set regnede forskerne ud, at en lur i dagtimerne vil kunne mindske aldringen mellem 2,6 og 6,5 år, hvad angår hjernens størrelse. Altså, at den svinder langsommere ind.

En lur kan dermed også være forebyggende mod frygtlige sygdomme.

Det fortæller dr. Victoria Garfield, der har været med til at lave søvnforskning ved University College London.

Til Guardian siger hun:

»En kort lur i dagtimerne kan hjælpe med at bevare hjernevolumen, og den kan potentielt forebygge demens.«

Hun fortæller, at en lur i løbet af dagen må vare op til 30 minutter.

Tira Spires-Jones er professor og formand for British Neuroscience Association. Om den nye forskning siger hun:

»Denne undersøgelse er vigtig, fordi den tilføjer data, der indikerer, at søvn er vigtig for hjernens sundhed.«