I videoen kan man se, hvordan man får sine børn til at spise fisk

Børn, der spiser fisk en gang om ugen eller mere, sover bedre og har en højere IQ, end børn, der ikke gør.

Det viser en ny undersøgelse fra Scientific Reports, skriver CNN.

Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem omega-3 fedtsyrer - som findes i en lang række fisk som laks, tun og makral - og forbedret søvn og intelligens.

Studiet er lavet i Kina, hvor man testede 500 børn mellem ni og 11 år og spurgte, hvor ofte de spiste fisk. Da børnene blev 12, gennemgik de en IQ-test, der testede både verbale og non-verbale kundskaber.

Børnene, der spiste fisk en gang om ugen, scorede 4,8 point højere, end børn, der sjældent eller aldrig spiste fisk.

Bedre søvn

Forældrene fik lov til at svare på, hvor godt deres børn sov. Og her viste undersøgelsen, at børn, der spiste fisk, havde en bedre søvnkvalitet.

At fisk er sundt, kommer nok ikke bag på mange. Men hvordan får man børn til at spise det hver uge?

»Børn skal introduceres til fisk meget tidligt. Ellers vil de muligvis automatisk være skræmte over for det,« siger Jennifer Pinto-Martin, der er medforfatter af studiet, til CNN.

Hun anbefaler, at man allerede prøver at give fodre sit barn med fisk, når de er to år.