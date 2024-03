Tidligere præsident Donald Trump har sået tvivl om USA's vilje til i fremtiden at forsvare andre Nato-lande.

Finlands nyvalgte præsident opfordrer sine landsmænd til at forholde sig i ro trods Donald Trumps kommentar om, at han som præsident ikke vil forsvare et Nato-land, som ikke betaler tilstrækkeligt til alliancen.

Det siger Finlands nye præsident, Alexander Stubb, på et pressemøde mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Amerikanske valgkampagner er meget anderledes end finske valg, og den retorik, der bliver brugt, er en del stærkere.

- Jeg tror, at det på dette stadie er bedst at forblive rolige og fokusere på at opbygge vores Nato-medlemskab, siger Alexander Stubb.

Finland er et af de lande, der bruger mere end to procent af landets bnp på forsvar og dermed opfylder Natos mål.

Det samme gør Estland, hvor premierminister Kaja Kallas mener, at Trumps kommentar bør høres som en opfordring til medlemmerne af forsvarsalliancen om at bruge flere penge på forsvar.

- Jeg mener, at det som præsidentkandidaten i Amerika sagde, også er noget, der måske kan vække nogle af de allierede, der ikke har gjort så meget, siger hun.

Trumps kommentar faldt under et vælgermøde i delstaten South Carolina lørdag, da den amerikanske ekspræsident fortalte om et møde, han som præsident havde med de øvrige ledere i Nato:

- Præsidenten for et stort land rejste sig og sagde: "Hvis vi ikke betaler, og vi bliver angrebet af Rusland - vil du så beskytte os?"

- Jeg sagde: "Har du ikke betalt?" Han sagde: "Ja, lad os sige, at det skete."

- Nej, jeg ville ikke beskytte dig. Faktisk ville jeg opfordre dem til at gøre, hvad helvede de vil. Du er nødt til at betale.

Donald Trump kæmper for at blive Republikanernes kandidat ved det forestående præsidentvalg i USA.

Og som mulig præsidentkandidat spås han gode chancer ved valget.

Trumps syn på Nato-alliancen kan derfor få stor betydning for USA's fremtidige samarbejde med de øvrige Nato-lande.

/ritzau/