Gennem længere tid har der foregået forhandlinger mellem Iran, Kina og Rusland i Teheran. Formålet er at genopfylde Irans beholdning af en vigtig kemisk komponent, som anvendes til ballistiske missiler, der kan sælges til Rusland. Amerikansk toppolitiker udtaler: »Det vil give os store problemer.«

Formålet med trepartsforhandlingerne er tilsyneladende at etablere en metode, der kan gavne præstestyret i Teheran, samtidig med at de giver Kina mulighed for indirekte at støtte Putins krig i Ukraine.

»Iran bygger i stigende grad på ballistiske missiler i deres sikkerhedsstrategi. Derfor er det vigtigere end nogensinde før for Iran at få fat på de ingredienser, der bruges til fast raketbrændstof,« siger Behnam Ben Taleblu fra Foundation for Defense of Democracies til Politico.

Iran er ifølge diplomater, som Politico har talt med, villig til at fremstille og sælge våben og ammunition til Rusland. Til det formål søger Iran efter sigende ammoniumperklorat, som kinesiske firmaer står klar til at levere.

Ruslands præsident,Vladimir Putin, med Kinas præisdent, Xi Jinping, i Moskva for nylig. Foto: SPUTNIK

Iran har allerede solgt et større antal kamikazedroner, som er et billigere alternativ til ballistiske missiler til Rusland, og de bruges aktivt mod blandt andet civile i ukrainske storbyer.

Formodningen er, at Rusland nu vil kunne betale Iran for at fremstille avancerede ballistiske missiler med kinesiske komponenter.

Det vil gøre det muligt for Kina indirekte at støtte Putin, da det ikke er den kinesiske stat, men kinesiske firmaer, der leverer de kemiske bestanddele til Iran. På den måde vinder alle tre stater. Flere prominente amerikanske politikere advarer nu om dannelsen af en farlig alliance.

Kina har masser af ballistiske missiler, men har indtil nu ikke villet levere dem direkte til Rusland.

»Det, vi ser nu, er begyndelsen til dannelsen af en ny ambitiøs alliance, som vil komme til at give os store problemer, og da særligt, hvis vi medregner Iran og Nordkorea i den alliance,« siger det republikanske kongresmedlem Michael McCaul til Fox News.

Også formanden for de amerikanske styrker, general Mark Miley, advarer om konsekvenserne af den nye tætte forbindelse.

»Vi ser dem (Kina og Rusland, red.) rykke tættere sammen, og det er bekymrende. Og så er der Iran. Disse tre lande vil skabe meget besvær for Vesten,« siger Miley til CNN.

Xi Jinping med Irans præsident, Ebrahim Raisi, i Beijing i 2023.

Rusland har allerede brugt en stor del af sit arsenal af ballistiske missiler i Ukraine. Ved sit nylige besøg i Moskva kom Kinas præsident, Xi Jinping, dog ikke med det direkte løfte at levere de våben, Rusland efterspørger.

Konsekvenserne af en sådan våbenleverance for Kina ville være sanktioner fra Vestens side, der ville kunne ramme den i forvejen skrøbelige kinesiske økonomi. Set fra kinesisk side tilgodeser forhandlingerne i Teheran derfor flere af deres interesser.

Der har været kinesisk bekymring for, hvad et russisk kollaps på slagmarken kunne betyde geopolitisk. Leverance af kemikalier til Iran vil blive mødt med kritik i FNs Sikkerhedsråd, men det er stadig noget helt andet, end hvis Kina direkte leverede våben til Rusland.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om dannelsen af en ny alliance mellem Kina, Rusland, Iran og Nordkorea.

Rusland har også ligget i forhandlinger om våbenleverancer med Nordkorea, og der danner sig et billede af et klart øget indirekte militært samarbejde mellem pariastaterne Iran og Nordkorea og stormagterne Kina og Rusland.

Hvis dette samarbejde viser sig effektivt, kan det komme til at spille en stor rolle i det våbenkapløb, der netop nu udspiller sig mellem Vesten og Rusland om, hvem der får overhånden på slagmarken i Ukraine.