Personlig data kan nu flyde frit mellem EU og Japan. Dansk erhvervsliv ser stort potentiale i den nye aftale.

Personlige data kan nu flyde frit mellem EU og Japan. Det oplyser EU-Kommissionen på et pressemøde onsdag.

Det er EU-Kommissionen, der har vurderet, at Japans databeskyttelsesregler lever op til EU-standarder, hvorfor aftalen nu er i stand.

Aftalen er "entydigt positiv" set fra danske virksomheders øjne. Sådan lyder vurderingen fra erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri.

- Vi synes, at aftalen er en rigtig god idé. Den understøtter den handelsaftale, som i forvejen er sat op med Japan, så det er absolut i erhvervslivets interesse, siger EU-chef i Dansk Erhverv Lasse Hamilton Heidemann.

EU og Japan har indgået en handelsaftale, som træder i kraft 1. februar. Det er den største handelsaftale i EU's historie.

Også Dansk Industri mener, at aftalen om at lade personlig data flyde frit mellem de to parter komplementerer handelsaftalen.

- Det her element om data vil være med til at gøre aftalen endnu mere attraktiv for danske virksomheder på det japanske marked, samtidig med at der er sikret en høj beskyttelse af de pågældende data, siger underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

Danske borgere bør ifølge de to organisationer ikke have grund til bekymring over, at deres data nu kan flyde frit til Japan. Begge har fuld tiltro til, at EU-Kommissionen har gjort sit hjemmearbejde, så der er styr på sikkerheden.

EU-Kommissionen oplyser, at man løbende vil holde øje med, at reglerne bliver overholdt. Kommissionen vil vurdere aftalen om to år. Og herefter vil den foretage vurderinger af aftalen minimum hvert fjerde år.

Der er ifølge erhvervsorganisationerne en række danske virksomheder, der kan nyde ekstra godt af aftalen.

Det gælder eksempelvis e-handelsvirksomheder og virksomheder, som benytter avanceret teknologi, som understøttes af data.

Det kan være i form af høreapparater. De kan optimeres ved at indsamle persondata, hvilket kan gøre produkterne mere konkurrencedygtige, lyder det.

EU-forbrugerkommissær Vera Jourova mener, at aftalen sætter et eksempel for fremtidige partnerskaber.

- Aftalen skaber verdens største område for sikkert frit flydende data. Vores virksomheder kommer til at drage nytte af adgangen til 127 millioner forbrugeres marked, siger Jourova.

/ritzau/