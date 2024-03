EU-landene og EU-Parlamentet er nået til enighed om en foreløbig aftale om den såkaldte Net Zero Industry Act.

EU har brug for mere grøn teknologi for at indfri målet om at blive klimaneutral i 2050. Nu skal produktionen hjælpes på vej af ny lovgivning.

Tirsdag nåede EU-landene og EU-Parlamentet til enighed om en foreløbig aftale om den såkaldte Net Zero Industry Act. Det oplyser Ministerrådet i en pressemeddelelse.

De nye regler skal fremme lokal produktion af udstyr til sol- og vindkraft, brændselsceller og andre rene teknologier. Det skal gøre industrien i Europa bedre rustet til at konkurrere med kinesiske og amerikanske rivaler.

Det siger Jo Brouns, flamsk minister for økonomi, innovation, arbejde, socialøkonomi og landbrug i en skriftlig kommentar til aftalen.

- Nu er tiden moden til, at Europa tager føringen tilbage på den globale scene for rene teknologier, siger han.

Aftalen skal nu formelt bekræftes af både Ministerrådet og EU-Parlamentet.

I EU-Parlamentet glæder den liberale Renew-gruppe sig over, at der vil blive indført "klare, kortere og forudsigelige" tilladelsesprocesser for grøn teknologi.

Det vil styrke produktionen i af grøn teknologi i Europa. Det siger det franske medlem af Renew-gruppen i EU-Parlamentet, Christophe Grudler, der har været med til forhandlingerne.

- I en tid med konkurrenceforvridende praksis og massiv statsstøtte fra Kina og USA er aftalen kort sagt et europæisk svar på, hvordan vores industrier kan nå vores klimamål uden at underminere deres konkurrenceevne, siger Christophe Grudler.

Aftalen opstiller blandt andet konkrete frister for tilladelser til grønne projekter. For eksempelvis store vindmølleprojekter på over én gigawatt må sagsbehandlingstiden ifølge aftalen maksimalt være 18 måneder.

For mindre projekter under én gigawatt vil tidsfristen for udstedelse af tilladelsen blive 12 måneder.

/ritzau/