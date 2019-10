En britisk prins. En rigmand fra USA og ni unge smukke piger. I samme seng.

Sådan lyder beskyldningerne i en sag, som i stigende grad kaster et yderst uheldigt lys på Dronning Elizabeths næstyngste søn, prins Andrew.

'Vis mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er.'

Hvis der er nogen form for sandhed i den gamle talemåde, har den nu 59-årige prins Andrew helt sikkert bittert fortrudt, at han i mere end et årti år havde et tæt venskab med den afdøde amerikanske milliardær, Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein Foto: HO

Forretningsmanden viste sig nemlig - ifølge flere vidneforklaringer og anklager - at være en kynisk pædofil.

Gennem flere år stod han angiveligt bag både handel med kvinder og seksuel udnyttelse af helt unge piger.

Epstein endte som bekendt sine dage i en fængselscelle i New York i august i år, hvor han efter alt at dømme tog sit eget liv. Inden hans sag kom for retten.

Sagen mod milliardæren har længe været en belastning for det celebre medlem af det britiske kongehus, og nu sætter en ny tv-dokumentar igen fokus på prinsens rolle i skandalen.

Prins Andrew Foto: LEON NEAL

Under overskriften 'Prinsen og den pædofile' ser Channel 4's undersøgende program 'Dispatches' nærmere på venskabet mellem de to mænd og ikke mindst på de seksuelle udskejelser, prinsen angiveligt deltog i under sine besøg hos rigmanden.

Prinsen skulle eksempelvis have deltaget i et orgie med Epstein og ni unge piger - flere af dem endnu ikke myndige.

Det har et af sagens hovedvidner, den nu 35-årige Virginia Giuffre, som dengang hed Roberts til efternavn, fortalt.

»Anden gang, jeg havde sex med Andy (kælenavn for prins Andrew, red.) var under et orgie på Epsteins private ø på Jomfruøerne. Jeg var omkring 18 år på det tidspunkt,« fortæller hun ifølge retsdokumenter fra Florida.

Virginia Roberts Giuffre Foto: ALBA VIGARAY

Epsteins private ø har siden fået øgenavnene 'orgie-øen' og 'Pedophile Island.'

Virginia Roberts Giuffre fremsatte første gang sine anklager mod Epstein og prinsen tilbage i 2015, og de bliver gentaget i den aktuelle udsendelse.

»Epstein, Andy og omkring otte andre unge piger og jeg havde sex sammen. De andre piger virkede og opførte sig, som om de var under 18, og de talte ikke rigtig engelsk,« siger hun.

Det faktum, at de unge piger ikke forstod sproget, fandt Epstein tilsyneladende blot mere praktisk.

Han mente nemlig - ifølge Virginia Roberts Giuffre, at de var 'de nemmeste piger' at have med at gøre.

Prinsen selv har kategorisk afvist alle anklagerne, og han hævder også, at han intet kendte til vennens seksuelle eskapader.

'På intet tidspunkt i den begrænsede periode, jeg tilbragte sammen med ham, så jeg eller havde jeg mistanke om nogen som helst opførsel af den art, der efterfølgende førte til hans anholdelse,' har prinsen sagt i en udtalelse.

Buckingham Palace har også bakket prinsen op og afvist hans indblanding i skandalen.

Prins Andrews navn er dukket op i sammenhæng med Jeffrey Epstein. Prinsen beskyldes for at have gramset på en ung kvindes bryster. Arkivfoto Foto: TOBY MELVILLE

'Enhver antydning af, at der er sket uredelighed med mindreårige er kategorisk usand.'

Roberts har tidligere anklaget Epstein for at tvinge hendes yngre jeg til at have sex med 'betydningsfulde' mænd.

På samme tid, som det omtalte orgie skulle have fundet sted, besøgte den tidligere præsident Bill Clinton også Epsteins ø.

Roberts Giuffre siger, at det var i 2002, men hun erklærer også, at hun aldrig havde sex med Clinton, og at hun heller ikke så ham have sex med andre, mens han var på besøg.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT

Den nye dokumentar forsøger at bevise, at prins Andrew besøgte Epstein mindst ti gange i løbet af deres 12 år lange venskab.

Prinsen skulle flere gange have tilbragt flere dage på øen.

Lady Victoria Hervey siger i programmet, at rigmanden elskede at omgive sig med indflydelsesrige og kendte mennesker, og at prinsen var Epsteins ultimative 'trofæ.'

Dokumentaren refererer også til lægerapporter fra juli 2001, som viser, at Roberts Giuffre blev nødt til at søge lægehjælp efter et af sine ophold hos Epstein.

'Uden at gå i detaljer med de seksuelle aktiviteter, som jeg var tvunget til at deltage i, så var der gange, hvor jeg var fysisk udnyttet til et punkt, hvor jeg husker, at jeg var bange for, at jeg ikke ville overleve,' udtalte Virginia Roberts Giuffre ifølge retspapirer tilbage i 2015, som også bliver omtalt i programmet.

Det fysiske misbrug, som gav hende de omfattende skader, omfatter ikke prins Andrew.