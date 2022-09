Lyt til artiklen

I Rusland er man ifølge efterretningsrapporter lige nu ved at købe millioner af artillerigranater og raketter fra Nordkorea.

Hvis det er korrekt, er det 'foruroligende'. For Kreml – med Vladimir Putin i spidsen.

Sådan lyder det fra afdelingslederen for Rusland-holdet i den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), Mason Clark, til The New York Times.

Det er samme medie, der som de første kunne oplyse, at det af nyligt afklassificerede amerikanske efterretningsdokumenter fremgår, at Rusland er ved at købe massevis af våben fra Nordkorea.

Afsløringen kommer blot få dage efter, at Rusland modtog de første forsendelser af iransk-fremstillede droner – hvoraf nogle ifølge amerikanske embedsmænd havde mekaniske problemer.

Noget kunne dermed tyde på, at de sanktioner, der er blevet pålagt Rusland, siden landet gik i krig mod Ukraine, virker, hvilket har skadet Ruslands egne muligheder og evner til at skaffe nok forsyninger til sin hær.

Står efterretningerne til troende, er det ikke godt nyt for Kreml, vurderer Mason Clark:

»Kreml burde være foruroliget over, at man overhovedet er nødt til at købe noget som helst fra Nordkorea,« forklarer han.

Ifølge en unavngiven amerikansk embedsmand vidner de nye aftaler med Nordkorea om den desperation, man – angiveligt – mærker i Moskva, efterhånden som våbenlagrene bliver tømt.

»Den eneste grund til, at Kreml skulle købe artillerigranater eller raketter fra Nordkorea eller nogen anden, er, at Putin har været uvillig eller ude af stand til at mobilisere den russiske økonomi til krig på selv det mest basale niveau,« forklarer Frederick W. Kagan, der er militærekspert ved American Enterprise Institute, til The New York Times.

»Dette er meget sandsynligt en indikation af en massiv fiasko i det russiske militærindustrielle kompleks, som sandsynligvis har dybe rødder og meget alvorlige konsekvenser for de russiske væbnede styrker,« tilføjer han.

Det at begrænse Ruslands militære forsyningskæde er en central del af den amerikanske strategi for at svække Moskva.

Både for at hæmme landets krigsindsats i Ukraine og dets fremtidige evne til at true andre naboegne.