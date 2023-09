Den opsigtsvækkende sag om den døde tiårige pige Sara Sharif har taget en ny drejning.

For pakistansk politi har nu lokaliseret og fundet hendes fem søskende, som hendes efterlyste far havde taget med på sin flugt.

Det skriver Sky News.

For over en måned siden – 10. august – blev Sara Sharif fundet død i sit hjem i den engelske by Woking.

Sara Sharif blev kun ti år. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sara Sharif blev kun ti år. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det skete, efter at hendes far, Urfan Sharif, mere end 6.000 kilometer borte havde ringet og informeret britisk politi.

Allerede dagen inden havde han og partneren Beinash Batool, Sara Sharifs stedmor, samt pigens onkel Faisal Shahzad Malik således forladt Storbritannien og rejst til Pakistan.

Med sig havde de altså fem børn i alderen 1 til 13 år, og det er dem pakistansk politi nu har fundet.

De befandt sig hos deres bedstefar i byen Jhelum.

Og her har de været lige siden deres ankomst til Pakistan for lige over en måned siden, forklarer han til Sky News.

Det »har været hans pligt« at passe på dem, som han udtrykker det.

Urfan Sharif, Beinash Batool og Faisal Shahzad Malik er der dog endnu intet spor af, selvom pakistansk politi har gennemført adskillige eftersøgninger i Jhelum.

En anden onkel i Pakistan har tidligere fortalt, at det var en hændelig faldulykke, der slog Sara Sharif ihjel. Resten af familien skulle efterfølgende være flygtet i panik.

Britisk politi har dog indledt en mordefterforskning, fordi de på den lille piges krop fandt »flere og omfattende skader, der sandsynligvis er blevet forårsaget over en længere periode«.

En dommer i Pakistan har tirsdag besluttet, at de fem børn skal forblive i myndighedernes varetægt indtil videre.