Det var oprindeligt meningen, at 18-årige Gabriel Christian Natale-Hjorth og 19-årige Finnegan Lee Elder skulle være rejst hjem fra Rom til USA i lørdags.

Men alt tyder nu på, at deres lille storbyferie til den italienske hovedstad udvikler sig til et ophold på mange år.

Bag tremmer vel at mærke.

Støvlelandet er nemlig i chok over sagen, hvor de to amerikanere er anklaget for at have dræbt en italiensk betjent med knivstik.

Italienerne er rystede over de to drabssigtedes gerning, men de seneste dage har medierne i de sydeuropæiske land også berørt et andet aspekt af sagen.

Søndag offentliggjorde mediet Corriere Della Sera nemlig et lækket billede fra det italienske politi, hvor den ene af de to drabssigtede amerikanere - 18-årige Gabriel Christian Natale-Hjorth - sidder på politistationen med foroverbøjet hoved, håndjern og bind for øjnene.

Lige siden offentliggørelsen af billedet har lækket været et stort samtaleemne i Italien.

Både fordi de fleste undrer sig over, hvorfor en mistænkt teenager skal iføres bind for øjnene, men også fordi tilliden til det italienske retssystem og politivæsen endnu engang lider et stort knæk.

Sådan ser det lækkede foto ud Vis mere Sådan ser det lækkede foto ud

Den har allerede været på et lavpunkt efter sagen med amerikanske Amanda Knox, der af flere omgange er blevet både dømt og frikendt for mordet på Meredith Kercher i 2007, før hun i 2015 endeligt gik fri.

Og nu går der altså blot få dage, før en politibetjent i tjeneste lækker et billede, der skaber en mistillid til det italienske politi.

Betjenten, der lækkede billedet, er blevet fundet og fyret, men det har ikke hindret mange italienere i at fordømme billedet.

Men kritikken har også skabt en modbevægelse, der i et tweet føres an af den italienske indenrigsminister Matteo Salvini.

'Til dem, der brokker sig over den anholdte, så husk på at det eneste offer, vi skal græde for, er en mand, en søn, en 35-årig husbond, der døde i tjeneste for faderlandet foran personer, der skal have livstid i fængslet, hvis de er skyldige,' skriver han på Twitter.

Drabet af den 35-årige politibetjent Mario Cerciello Rega fandt sted i det kendte Rom-kvarter Trastevere.

De to amerikanske turister følte sig snydt for pengene af en narkohandler, og derfor stjal de hans taske og mobiltelefon med beskeden om, at han kun ville få sine ejendele tilbage, hvis han afleverede de 750 kroner tilbage.

Narkohandleren arrangerede et møde med de to amerikanske turister og kontaktede politiet, så tyvene kunne tages på fersk gerning.

Da betjentene ankom, opstod tumulten, som førte til drabet på Mario Cerciello Rega.

Han blev stukket 11 gange med en kniv, som de to teenagere havde taget med fra deres hotelværelse.

Mario Cerciello Rega var netop vendt tilbage til tjenesten, efter han havde været på bryllupsrejse med sin kone, som han for kun én måned siden blev gift med.

Mandag bliver han begravet i den samme kirke, som han og konen sagde 'ja' til hinanden i.