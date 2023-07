Der har været skrevet meget om Tesla-milliardæren Elon Musks køb og derefter håndtering af det sociale medie Twitter.

Men dramaet er langt fra færdig, tyder det på.

Elon Musk og Twitter vil nemlig ikke betale en regning, skriver Business Insider.

Og derfor forsøger han nu gennem Twitters moderselskab, X Corp., at sagsøge det advokatfirma, som den tidligere Twitter-ledelse hyrede, da de forsøgte at tvinge Elon Musk til at gennemføre købet, efter han fik kolde fødder.

Det endte som bekendt med, at Elon Musk måtte punge de lidt over 400 milliarder kroner ud, men der var også en ekstra advokatregning til Twitter på omkring 700 millioner kroner fra advokatfirmaet.

Det er den millionregning, Twitter ikke vil betale, og som de derfor sagsøger advokatfirmaet for.

»Wachtell (advokatfirmaet, red.) var fuldt ud klar over, at ingen med en økonomisk interesse i Twitters økonomiske velbefindende passede butikken, og sørgede for effektivt at fylde sine lommer med penge fra virksomhedens kasseapparat, mens nøglerne blev overdraget til Musk-partierne,« hævdes det i søgsmålet.

I forbindelse med søgsmålet er der ifølge Business Insider også en mail fra Martha Lane Fox, et nu tidligere bestyrelsesmedlem hos Twitter, der tydeligvis var i chok over advokatregningen:

»O My Freaking God,« skrev hun ordret.

Eller på moderne dansk: Ih, du altforbarmende.