En ny dokumentarserie vil gå bag om årsagen til, at bilfærgen "Estonia" forliste for 25 år siden.

25 år efter at bilfærgen Estonia forliste mellem Tallinn og Stockholm, savner mange af de 147 overlevende og pårørende til de 852 omkomne svar på, hvordan det kunne gå så galt dengang.

Det bliver derfor omdrejningspunkt i en ny dokumentarserie om "Estonia"-tragedien, skriver producenten i en pressemeddelelse.

- "Estonia"-forliset rystede en hel verden. At en relativt ny passagerfærge kunne gå under så hurtigt uden nogen form for forvarsel, var næsten ikke til at fatte.

- 25 år efter at skibet sank, vil vi nu se på hele historien med nye og kritiske øjne, siger Frithjof Jacobsen, der er producent bag serien.

Den 155 meter lange færge sank natten mellem 27. og 28. september 1994.

Det blev besluttet efter forliset at lade skibsvraget ligge på havets bund, hvor området blev erklæret gravplads.

I dokumentaren har holdet bag ved hjælp af undervandsdroner fra et tysk fartøj været nede ved vraget.

- Vi har lavet grundige vurderinger forud for operationen, både journalistiske, etiske og juridiske.

- Formålet med hele dokumentarprojektet er at komme nærmere svaret på, hvad der faktisk skete, og der er undersøgelser af skroget et meget vigtigt element, siger Hanne McBride, der er mediechef i Discovery.

"Estonia"-forliset er fortsat en af de værste ulykker til havs i europæisk historie.

Skibet forliste i hårdt vejr mellem Tallinn og Stockholm. Fem danskere var blandt de over 850 omkomne. Den senere socialdemokratiske rådgiver Morten Boje Hviid var blandt de 137 mennesker, der overlevede.

Tidligere i år har pårørende og involverede i ulykken lagt sag an mod det tyske skibsværft Meyer-Werft og det franske selskab Bureau Veritas, som havde erklæret skibet sødygtigt inden forliset.

De krævede 40,8 millioner euro (cirka 305 millioner kroner) i erstatning, men tabte sagen. Det lykkedes ikke for sagsøgerne at bevise, at der var en "grov eller bevidst fejl, der kunne tilskrives Bureau Veritas og/eller Meyer-Werft".

Dokumentarserien om forliset kommer til at bestå af seks afsnit og vil i første omgang blive vist på TV Norge i foråret 2020.

/ritzau/