Kineserne er endnu engang blevet ramt af en ny og dødelig virus, der menes at smitte fra person til person. Og den har lige nu inficeret mere end 60 personer.

Det skriver australske News.

Den nye virus hedder 'bunyavirus' og er genopstået i landdistrikterne i Kina.

Virussen ramte for nylig en 65-årig tebonde fra Kinas Jiangsu-provins, der fik 40 graders feber og hoste. Og det skulle efter sigede være nogle af symptomerne for virussen. Høj feber og hoste.

Derudover også symptomer som træthed, kvalme, mavesmerter og nedsat appetit.

Sidenhen er 37 personer i samme provins blevet smittet. Derfor mener eksperter nu, at virussen smitter fra person til person blandt andet gennem blod, sår eller luftveje.

En ekspert i virussen, Sheng Jifang, har fortalt Global Times, at en patient, der døde for tre år siden, smittede 16 personer, der havde haft med den døde krop at gøre.

En af de smittede døde senere hen.

Derfor opfordres familiemedlemmer til smittede og medicinsk personale til at være særligt varsomme og tage alle nødvendige, beskyttende midler i brug.

Bunyavirussen blev første gang opdaget i Kina i 2009. Siden har den spredt sig til Taiwan, hvor en mand i 70'erne sidste år blev smittet. Men nu er den altså tilbage i en ny udgave.

Denne er blevet opdaget efter coronavirus blev opdaget i Kina sidste år.