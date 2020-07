Det er muligt, at en ny coronavaccine kan være klar inden nytår, vurderer forskere på Oxford Universitet.

En vaccine mod coronavirus, som Oxford University udvikler i samarbejde med medicinalselskabet AstraZeneca, viser lovende resultater i tidlige forsøg med mennesker.

Det viser nye data mandag.

Vaccinen betragtes som sikker. Og i de første forsøg på mennesker har den øget immunforsvarets niveauer af både antistoffer og T-celler, som angriber virusset. Det oplyser forskerne.

Resultaterne er blevet offentliggjort mandag i det medicinske tidsskrift The Lancet.

- Vi ser en god immunrespons - ikke bare i forhold til antistoffer - men også i forhold til T-celler, siger Adrian Hill, der leder Oxfords Jenner Institut.

- Vi stimulerer begge dele af immunsystemet, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet Bloomberg.

Adrian Hill vurderer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den første million doser kan være produceret inden september.

Det afhænger af, hvordan det går med forsøgene i den senere fase, og hvor hurtigt AstraZeneca kan producere dem, siger han.

Han tilføjer, at det er muligt, at vaccinen er tilgængelig inden årets udgang.

Vaccinen, der har fået navnet AZD1222, giver ikke alvorlige bivirkninger, skriver The Lancet ifølge Reuters.

Vaccineudvikler Sarah Gilbert fra Oxford Universitet betegner de første resultater som "lovende". Men understreger, at der stadig er et stykke vej, før man kan bekræfte, om vaccinen kan være med til at stoppe pandemien.

- Vi ved stadig ikke, hvor kraftig en immunrespons vi har brug for at fremprovokere for at beskytte effektivt mod SARS-CoV-2 infektion, siger hun med brug af det videnskabelige navn for covid-19.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, betegner det som en "meget positive nyheder".

- Der er ingen garantier, vi er der ikke helt endnu og flere test er nødvendige, men dette er et vigtigt skridt i den rigtige retning, skriver Johnson på Twitter.

AstraZeneca er blandt de førende af en lang række selskaber, der arbejder på højtryk for at finde en vaccine mod covid-19, som er den sygdom, coronavirus kan udløse.

I alt har 1077 raske forsøgspersoner i alderen 18 til 55 år deltaget i AstraZenecas forsøg.

Selskabet har underskrevet aftaler med regeringer rundt om i verden om at levere vaccinen. Det har meddelt, at det ikke vil tjene på vaccinen, så længe pandemien raser i verden.

/ritzau/