Antallet af coronaudbrud, som kan knyttes til Det Hvide Hus, vokser.

Mandag aften dansk tid, er USAs minister for boligpolitik og udvikling, Ben Carson, nemlig bekræftet smittet med covid-19.

Det oplyser hans stabschef, Coalter Baker, til ABC News.

»Minister Carson er testet positiv for coronavirus. Han er ved godt mod og føler sig heldig over at have adgang til effektive læger, som bistår og fremskynder hans bedring markant,« lyder det i udtalelsen.

Republikaneren Ben Carson er bekræftet smittet med coronavirus.

Meldingen om, at den republikanske politiker er testet positiv for covid-19, kommer, efter han 3. januar deltog i Donalds Trumps valgfest i Det Hvide Hus.

I kølvandet på valgfesten er også den afgående præsidents stabschef, Mark Meadows, og fire andre medarbejdere i Trump-administrationen bekræftet smittet med coronavirus.

Omkring 400 var inviteret med til valgfesten, og kun få af dem bar mundbind.

I alt skal mere end 36 personer med tilknytning til Det Hvide Hus have været smittet med coronavirus, siden pandemien brød ud i USA.

Omkring 400 personer var inviteret med Donald Trumps valgfest i Det Hvide Hus.

Foruden Trump selv har en række centrale personer omkring ham været smittet – heriblandt hans kone Melania, hans yngste søn Barron og hans presserådgiver Hope Hicks.

Ben Carson blev testet på militærhospitalet Walter Reed, hvor Donald Trump var indlagt, mens han var smittet med corona.

Ministeren lod sig teste, fordi han efter valgfesten i Det Hvide Hus fik symptomer. Han er dog ikke længere indlagt på hospitalet.