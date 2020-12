Den nye britiske covid-mutation »bliver globalt dominerende«. Det forudser en førende forsker, der advarer om, at de dramatiske begivenheder med hård nedlukning af London kan være et spejl på situationen i Europa om kort tid.

Udsigten til op til fire måneder i lockdown er ikke just velkommen julelæsning, men ifølge Calum Semple, en britisk professor med speciale i smitsomme sygdomme, så er der stor sandsynlighed for, at den »britiske« coronamutation vil brede sig globalt på kort tid. Danmark og adskillige andre europæiske lande har allerede meddelt, at den britiske mutation florerer her.

»Denne mutation har et klart evolutionært forspring i forhold til de allerede eksisterende covid-varianter. Det, at den er mere smitsom, er en klar fordel i forhold til udbredelse. Den vil simpelthen udkonkurrere sine covid-konkurrenter«, siger Calum Semple til The Daily Telegraph.

England er et forvarsel for Europa

Han advarer samtidig om muligheden for hurtig udbredelse af den nye mere smitsomme variant og om tilstande i Europa og andre steder, der minder om dem, vi ser i England lige nu.

Virusmutationen, der vurderes som hele 70 pct. mere smitsom end de hidtidige varianter, er blevet konstateret i både Danmark, Island, Holland, Belgien, Italien og sågar i Australien.

Også internt i Storbritannien breder den sig. Ifølge den britiske regerings videnskabelige chefrådgiver, Patrick Vallance, er der de kommende dage udsigt til, at flere dele af Storbritannien bliver opgraderet til den allerhårdeste nedlukningskategori, kaldet Tier 4.

»Vi kan desværre se bevis på, at den muterede virus spreder sig meget hurtigt i England. Jeg tror det er sandsynligt, at vi derfor vil se flere regioner underlagt de skrappeste nedlukningsregler inden for kort tid. Tendensen peger desværre på, at den spreder sig hurtigere, end vi kan følge med,« udtalte Patrick Vallance ved et pressemøde i London mandag aften.

Kan tvinge os til ny strategi

Frygten blandt mange eksperter er, at den nye covid-variant er næsten ustoppelig, og at den før eller siden vil smitte også de svageste i samfundet – dem som det med noget held er lykkedes os at beskytte de seneste ni måneder. The Times' sundhedsredaktør funderer over konsekvenserne:

»Indtil nu har vi lænet os op ad, at hvis vi lukker ned, så kan vi nogenlunde kontrollere virus. Men hvad nu, hvis det ikke længere er tilfældet? Hvis smitten bliver for voldsom, så kan vi tvinges til radikalt at gentænke hele vores covid-strategi«, skriver Tom Whipple i The Times.

Farligt kapløb

Den tidligere chefstrateg for den britiske covid-indsats professor Neil Ferguson fra Imperial College giver ham på BBC ret.

»Vi har hele tiden vist, at lockdowns kun er midlertidige løsninger. Det har købt os tid, men som sådan ikke løst problemet. Jo hurtigere vi får vaccineret så mange som muligt, jo bedre er vores chance for at vende tilbage til noget, der minder om en normal tilværelse. Med den nye mutation er dette kapløb intensiveret, og virus har igen initiativet,« sagde Neil Ferguson på BBC Today.

Hvis smittebilledet over de næste uger spejler udviklingen i England lige nu, så kan EUs medlemslande snart blive sat i et dilemma, der ligner det, briterne er i nu.

Londons hospitaler er gået fra at have 27 pct. coronapatienter for en uge siden til at have 50 pct. i dag. Spørgsmålet er, om man forsat tror på langsigtet og meget dyr nedlukning, eller om den nye covid-mutation kommer til at tvinge regeringer til at genvurdere selve den forsvarsmodel, vi arbejder efter.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, har ladet forstå, at nedlukningen af London kan vare helt indtil påske. Men de økonomiske konsekvenser af dette vil være helt uoverskuelige.