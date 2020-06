Endnu engang har man måtte suspendere en betjent i USA, efter civiles optagelser har afsløret ham.

I kølvandet på politimordet i Minneapolis på den sorte mand George Floyd besluttede byrådet i New York, at kvælning var ulovligt at bruge som et middel for politiet.

Det har vist sig at være svært for nogle betjente at affinde sig med, og allerede nogle dage efter bryder en betjent reglerne. Det skriver New York Times.

Han vælger at tage kvælertag under arrestationen af en sort mand, som sammen med to hvide mænd har råbt skældsord af politiet, før han bliver tilbageholdt.

The Police Officer Involved In The Incident Has Been Suspended Without Pay, NYPD Commissioner Dermot Shea Said On Sunday. pic.twitter.com/lw5xv9Fz3V — News Up To Date (@NewsUpToDateNet) June 21, 2020

De to hvide mænd, som også filmede episoden, gik fri, og det er formentlig dem, der delte optagelserne. Videoen fik hurtigt ben at gå på og blev delt flittigt blandt folk på sociale medier.

Politiet i New York så også videoen og reagerede hurtigt ved at dele egne optagelser fra kropskameraet, som sad på en af betjentene under episoden.

På Twitter skriver politiet, at man tager afstand fra hændelsen og tager den i dybt seriøst. De oplyser også, at en politibetjent er blevet suspenderet efter hændelsen, som efterforskes nærmere.

Manden, der blev tilbageholdt, blev søndag indlagt på hospitalet, hvor han modtog behandling for den hårde håndtering.