Fængslede politikere og eksileret leder er ikke en del af den regering, der tirsdag er nomineret i Catalonien.

Madrid. Den nye leder i Catalonien, Quim Torra, har tirsdag nomineret en regering uden deltagelse af de catalanske ledere, der er fængslet eller i eksil.

Oprindeligt havde Quim Torra valgt en række ministre, som regeringen i Madrid betegnede som "en ny provokation" og nægtede at godkende.

Det skriver flere spanske medier og det franske nyhedsbureau AFP.

Torras forgænger på posten, Carles Puigdemont, er for tiden i eksil i Tyskland og har selv afvist, at han kunne være valgt til regeringsleder igen.

Tidligere på måneden mødtes Torra i Berlin med Puigdemont. Her betegnede Torra sin forgænger som Cataloniens "legitime præsident".

Fire andre catalanske politikere - Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig og Toni Comín - var oprindeligt med på listen over politikere, Torra ønskede som en del af den kommende regionale regering. De sidder alle fængslet i Madrid.

De er, som Puigdemont, ikke en del af den nye regionale regering, som Torra har nomineret tirsdag.

Den foreslåede regionale regering består af seks kvinder og otte mænd, skriver den spanske avis El Pais.

Det var Puigdemont, der pegede på den 55-årige Quim Torra som kandidat til at lede den næste regionalregering i regionen. Derpå blev han valgt af Cataloniens parlament som ny regional leder.

Torra er kendt som en brændende nationalist. Han har kæmpet ivrigt for, at Catalonien skal være uafhængigt.

Efter sidste års folkeafstemning, der resulterede i et ja til catalansk uafhængighed, ophævede den spanske centralregering i Madrid selvstyret i den nordspanske region.

Tidligere på måneden opfordrede Quim Torra til, at Madrids direkte styre nu ophører. Dermed skal Cataloniens politikere igen have lov til at lede regionen.

Fra den spanske regering har det lydt, at Catalonien fortsat vil blive ledet fra Madrid, til en ny regering er på plads.

