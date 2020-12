Mere end 1.000 briter er smittet med en ny variant af coronavirus. Mutationen menes at være mere smitsom, og den er også kommet til Danmark

London og store dele af det sydøstlige England er igen lukket helt ned. Det sker, efter at man har identificeret en mutation af covid-19, der bekymrer både den britiske regering og dens videnskabelige rådgivere nok til at lukke hovedstaden ned her kort før jul.

»Vi har identificeret en ny variant af coronavirus, som måske kan have forårsaget den stigende smitte i det sydøstlige England. Vi udviser rettidig omhu ved at øge nedlukningen her. Der er ikke noget, der tyder på, at denne mutation er farligere end de andre varianter,« fortalte sundhedsminister Matt Hancock det britiske parlament.

Faktisk er coronavirus muteret mange gange, siden den blev opdaget i Wuhan i begyndelsen af året. Grunden til bekymringen nu er, at mutationen denne gang finder sted i det såkaldte spike-protein. Netop der, hvor alle de vacciner, der er på vej, arbejder.

Bekymringen går foruden hastighed i udbredelsen af smitten på, om mutationen kan svække de kommende vacciner. Britiske videnskabsmænd er i øjeblikket i gang med at undersøge det spørgsmål i regeringens topsikrede laboratorie i Porton Down.

»Dette kan være alvorligt. Det demonstrerer tydeligt behovet for, at vi i overvågning og forskning hele tiden er foran virussen,«, siger direktøren for Welcome Institute, Jeremy Farrar

»Mutationen er ikke en katastrofe eller en ulykke. Det er på sin vis, hvad vi forventer af virus. Selv hvis det skulle viser sig, at mutationen lige nu svækker de vacciner, vi har – og det ved vi ikke, om den gør – kan man heldigvis sammenligne de vacciner, der arbejdes på, med en mail, hvor man kan ændre nogle få ord og dermed skabe ny sammenhæng,« siger professor Calum Semple fra Liverpool University til The Daily Telegraph.

Ifølge pålidelige kilder, som B.T.s internationale korrespondent har talt med, er denne coronavirusvariant allerede rejst ud over Englands grænser, og den er også konstateret i Danmark – om end kun blandt ganske få personer.

I britiske medier sammenlignes mutationen med den, der forekom hos danske mink og forårsagede aflivningen af 17 millioner dyr. Men denne mutation er ikke relateret til mink.

Over én kam gør de britiske eksperter deres bedste for ikke at skabe ny frygt og bekymring omkring den nye mutation. Men det taler for sig selv, at man vælger at stramme nedlukningen for mere end 11 millioner mennesker lige op til en højtid.

På positivsiden, understreger flere eksperter, bliver en virus som regel også mindre dødelig, når den bliver mere smitsom.

Mere end noget andet viser mutationen, at kampen mod coronavirus langtfra er overstået, selv når vaccinerne for alvor bliver rullet ud.

Det er forventeligt, at der vil komme flere problematiske varianter af coronavirus undervejs. Håbet i Storbritannien lige nu er, at det ikke yderligere vil forsinke vaccinationsprocessen.