Patrick Sanders er fuldstændig klar i mælet.

»Vi er den generation, der må forberede hæren på at skulle kæmpe i Europa endnu engang,« konstaterer han.

Den nytiltrådte chef for britiske generalstab er med egne ord den første i jobbet siden 1941 – i forbindelse med Anden Verdenskrig – der overtager kommandoen for hæren »i skyggen af en landkrig i Europa, der involverer en kontinental stormagt«. Det skriver flere britiske medier.

Sådan lyder de kolde fakta fra Patrick Sanders i sin første besked til de omkring 73.000 soldater, som han netop er blevet chef for.

Det sker altså knap fire måneder efter, at den russiske præsident, Vladimir Putin, sendte sine tropper ind i Ukraine til de krigshandlinger, der stadig pågår.

Den britiske hærchef konstaterer videre, at »den russiske invasion rokker ved den globale stabilitet«.

»Omfanget af truslen fra Rusland viser, at vi er trådt ind i en ny æra med usikkerhed,« siger Patrick Sanders:

»Ruslands invasion af Ukraine understreger vores grundlæggende formål: At beskytte Storbritannien ved at være klar til udkæmpe og vinde krige på landjorden. Det er min fornemmeste pligt at gøre vores hær så dødbringende og effektiv, som den overhovedet kan blive.«

Og Patrick Sanders kan ganske vel skulle forberede sig på den situation i lang tid.

Som generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg søndag siger i et interview med den tyske avis Bild am Sonntag:

»Vi må forberede os på, at det kan tage år. Vi må ikke stoppe med at støtte Ukraine. Heller ikke selv om prisen er høj, ikke bare på grund af militær støtte, men også på grund af stigende energi- og fødevarepriser,« siger han.

Tilbage i Storbritannien er den nytiltrådte stabschef klar til at »møde den russiske aggression med en trussel om magtudøvelse« i vendinger, der nærmest varsler om Tredje Verdenskrig.

»Der er nu et bydende behov for at skabe en hær, der kan kæmpe ved siden af vores allierede og besejre Rusland i kamp,« siger Patrick Sanders, der understreger, at Rusland skal »nægtes muligheden for at besætte mere af Europa«.